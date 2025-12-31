विज्ञापन
दिल्ली-NCR में आज कड़ाके की ठंड, धुंध-कोहरे से बुरा हाल; जानें 1 जनवरी को कहां होगी बारिश

Weather Update: पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 31 दिसंबर तक और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी 2026 तक रात्रि/सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जिसके बाद कोहरा कम हो जाएगा.

नए साल पर कैसा रहेगा मौसम का हाल.
  • नए साल के जश्न के दौरान दिल्ली-NCR और आसपास के क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा छाया रहेगा.
  • 31 दिसंबर को पूरे उत्तर पश्चिम, मध्य, पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में कोहरे का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी है.
  • जम्मू-कश्मीर में भारी बर्फबारी और बारिश का अलर्ट है, जिससे पंजाब, हरियाणा में हल्की बारिश हो सकती है.
नई दिल्ली:

नए साल के जश्न पर ठंड और कोहरे का साया देखने को मिल रहा है. पहाड़ से लेकर मैदान तक, हर तरफ हाड़ कंपा देने वाली सर्दी पड़ रही है. वहीं कोहरे से भी बुरा हाल है. मौसम विभाग ने 31 दिसंबर के लिए पहले ही ठंड और घने कोहरे की चेतावनी जारी कर दी थी. हाल भी कुछ वैसा ही है. दिल्ली-एनसीआर के साथ यूपी और बिहार में सुबह से ही ठंड देखने को मिल रही है. धूप की एक किरण तक कहीं दिखाई नहीं दे रही. हर तरफ धुंध नजर आ रही है. मौसम की इस मार से फिलहाल तो राहत मिलने वाली नहीं है. 1 जनवरी को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, जानिए.

सर्दी और कोहरा अभी और रुलाएगा

सर्दी और कोहरा अभी और रुलाएगा, मौसम विभाग ने इसे लेकर पहले ही चेतावनी जारी कर दी है. मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. नरेश कुमार ने एनडीटीवी को उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में कोहरे के संकट पर जानकारी दी है. IMD के मुताबिक, एक्टिव वेस्टर्न डिस्टरबेंस उत्तर पश्चिम भारत को आज प्रभावित कर रहा है. वहीं पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी की संभावना है. जम्मू कश्मीर में हेवी स्नोफॉल और भारी बारिश का भी  अलर्ट जारी है. इसके असर से पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में आज हल्की बारिश हो सकती है.

Latest and Breaking News on NDTV

1 जनवरी को कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम?

 एनसीआर दिल्ली में 1 जनवरी के लिए हल्की से बहुत हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. जो लोग नए साल के जश्न की तैयारी कर रहे हैं उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है. जश्न के चक्कर में कहीं आप बीमार न पड़ जाएं. इसीलिए गर्म कपड़े पहनें और कानों को ढ़क कर रखें, ताकि सर्दी से बचा जा सके. 

31 दिसंबर को कोहरे का ऑरेंज और येलो अलर्ट

पूरे उत्तर पश्चिम भारत के साथ-साथ मध्य भारत और पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के अधिकतर राज्यों में 31 दिसंबर को कोहरे का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी है. इसका नजारा 30 दिसंबर की रात को ही देखने को मिल गया था. दिल्ली-एनसीआर में जगह-जगह इतना कोहरा था, कि आगे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था. विजिविलटी जीरो थी. सुबह से अच्छी खासी सर्दी महसूस की जा रही है.

नए साल पर पड़ेगी कड़ाके की सर्दी

उत्तर पश्चिम भारत में कोहरे का संकट 13 दिसंबर को शुरू हुआ था, वह 18 दिन बाद भी 31 दिसंबर को जारी है और अगले एक हफ्ते तक मौसम का यही हाल रहने का पूर्वानुमान है. आज राजधानी दिल्ली में घने से घने कोहरे का अलर्ट जारी है. उसके बाद अगले दो दिन तक घना कोहरा छाया रह सकता है. 

कश्मीर में बर्फबारी से बढ़ ठंड

कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बुधवार को कई जगहों पर ताजा बर्फबारी हुई. साथ ही मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या बर्फबारी होने की संभावना जताई है. मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बर्फबारी के बावजूद, घाटी में असामान्य रूप से मौसम गर्म बना हुआ जहां तापमान सामान्य से तीन से सात डिग्री अधिक है.

आईएमडी ने झारखंड के विभिन्न हिस्सों में अगले दो दिन तक घने कोहरे की आशंका को देखते हुए बुधवार को 'येलो' अलर्ट जारी है. गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां जिलों के लिए घने कोहरे का ‘येलो' (सावधान रहने का) अलर्ट जारी किया गया है. राज्य में सबसे ठंडा स्थान गुमला रहा, जहां तापमान 3.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.  दो जनवरी को सुबह साढ़े आठ बजे तक गिरिडीह और देवघर सहित विभिन्न जिलों में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया गया है.

1 जनवरी 2026 को कैसा रहेगा मौसम?

भारत मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, " पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 30 दिसंबर से 1 जनवरी के दौरान जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फरबाद में भारी बारिश, बर्फबारी की संभावना है. पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 31 दिसंबर तक और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी 2026 तक रात्रि/सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जिसके बाद कोहरा कम हो जाएगा. पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में 30 दिसंबर तक और बिहार में 30 और 31 दिसंबर को कड़ाके की ठंड पड़ने की प्रबल संभावना है".

