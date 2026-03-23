जम्मू-कश्मीर के सांबा में विस्फोट, पुलिस और फोरेंसिक टीम पहुंची

जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले के एक गांव में सोमवार को एक घर के बाहर एक रहस्यमय विस्फोट हुआ. अधिकारियों ने कहा कि विस्फोट की सही प्रकृति का पता लगाया जा रहा है. अधिकारियों ने बताया कि जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा के घगवाल सेक्टर के गावाला तालाब गांव में सरपंच जयराम शर्मा के घर के बाहर रविवार रात 2 बजे विस्फोट हुआ. अधिकारियों ने बताया कि गवाला तालाब गांव अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगभग 10 किलोमीटर दूर है.

फोरेंसिक टीम गांव पहुंची

पुलिस और फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीमें गांव पहुंचीं, और विस्फोट स्थल से नमूने लेकर विस्फोट की सही जानकारी पता लगाने की कोशिश कर रही है. इस घटना के संबंध में संबंधित पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कर ली गई है. अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है. केंद्र शासित प्रदेश में स्थित 240 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा सांबा, कठुआ और जम्मू जिले में स्थित है.

ड्रोन से गोला-बारूद की खेप गिराई

अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा सीमा सुरक्षा बल (BSF) द्वारा की जाती है. बीएसएफ के जवान सीमा के पाकिस्तानी हिस्से से होने वाली घुसपैठ, निकासी, मादक पदार्थों की तस्करी और ड्रोन गतिविधियों को रोकने के लिए तैनात हैं. आतंकी संगठनों ने पाकिस्तानी सेना की सहायता से ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए भारतीय सीमा पर हथियार-गोला-बारूद, नकदी और ड्रग्स की खेप गिराई है. इन पेलोडों को आमतौर पर आतंकी संगठनों के जमीनी कार्यकर्ता (ओजीडब्ल्यू) उठाते हैं, और फिर जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को जारी रखने के लिए आतंकवादियों को सौंप देते हैं.

सीमा पर ड्रोन रोधी उपकरण तैनात

बीएसएफ ने पाकिस्तान की ओर से दागे जाने वाले ड्रोन हमलों के खतरे को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अत्याधुनिक ड्रोन रोधी उपकरण तैनात किए हैं. अंतरराष्ट्रीय सीमा के अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर में 740 किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा (एलओसी) है, जो घाटी के बारामूला, कुपवाड़ा और बांदीपोरा जिलों और जम्मू मंडल के पुंछ, राजौरी और आंशिक रूप से जम्मू जिले में स्थित है. इस एलओसी की सुरक्षा सेना द्वारा की जाती है.

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