राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर BJD ने 6 विधायकों को भेजा कारण बताओ नोटिस

- बीजू जनता दल ने राज्यसभा चुनाव में कथित क्रॉस वोटिंग के आरोप में छह विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है
- प्रमिला मल्लिक ने संबंधित विधायकों को 20 तारीख शाम 5 बजे तक अपना पक्ष स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं
- ओडिशा में राज्यसभा की चार सीटों में से भाजपा ने दो, बीजेडी ने एक और निर्दलीय ने एक सीट जीती है
ओडिशा में बीजू जनता दल (बीजेडी) ने राज्यसभा चुनाव के दौरान कथित क्रॉस वोटिंग को लेकर अपने छह विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. जिन विधायकों को नोटिस जारी किया गया है, उनमें चक्रमणि कहनार, नबा किशोर मल्लिक, सौविक बिस्वाल, सुबासिनी जेना, रमाकांत भोई और देबी रंजन त्रिपाठी शामिल हैं.
यह कार्रवाई बीजेडी की मुख्य सचेतक प्रमिला मल्लिक द्वारा की गई है. उन्होंने संबंधित विधायकों को कथित क्रॉस वोटिंग पर अपना पक्ष स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं. पार्टी सूत्रों के अनुसार, सभी विधायकों को 20 तारीख शाम 5 बजे तक जवाब देने को कहा गया है.
सूत्रों का कहना है कि बीजेडी विधायकों के जवाबों पर कड़ी नजर रखे हुए है और उनके स्पष्टीकरण के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है. यह कदम पार्टी नेतृत्व की ओर से अनुशासन बनाए रखने और महत्वपूर्ण चुनावों में पार्टी लाइन का पालन सुनिश्चित करने का संकेत हैं.
इस मुद्दे ने ओडिशा की राजनीति में बहस को और तेज कर दिया है, और अब सभी की नजर संबंधित विधायकों के जवाब और पार्टी के अगले कदम पर टिकी हुई है.
ओडिशा में राज्यसभा की चार सीटों के लिए चुनाव हुए. इनमें से दो सीट भाजपा ने जीतीं और एक सीट बीजद ने हासिल की. इसके अलावा BJP समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार दिलीप राय ने भी जीत हासिल की.
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