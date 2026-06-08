खान सर की अग्रिम जमानत याचिका दाखिल, वकील बोले- दूसरे पक्ष की संतुष्टि के लिए दर्ज की गई FIR

Khan Sir Case: पटना कोचिंग विवाद में चर्चित शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर को जेल जाना होगा या उन्हें बेल मिल जाएगी, अब यह कल का दिन तय करेगा. सोमवार को खान सर की तरफ से पटना सिविल कोर्ट में आज अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई है. खान सर की ओर से अधिवक्ता अरविंद कुमार ने याचिका दायर की. उन्होंने कहा, 'पुलिस ने बेवजह संगीन धाराएं लगाई. लाइइसेंसी हथियार से हवाई फायरिंग में आर्म्स एक्ट का मामला नहीं बनता. दूसरे पक्ष की संतुष्टि के खान सर पर FIR दर्ज की गई.'

खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर कल सुनवाई होगी. खान सर को बेल मिलेगी या जेल जाना होगा, इस पर कल फैसला होगा. उनके विद्यार्थी चाहते हैं कि खान सर को बेल मिले. वहीं ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के विद्यार्थी जेल भेजने की मांग कर रहे हैं.



मंगलवार से चल रहा पटना का कोचिंग फायरिंग विवाद

बीते मंगलवार से चल रहे इस विवाद को लेकर पटना कोचिंग इंडस्ट्री में लगातार सरगर्मियां बढ़ी है. खान सर के गार्डों की गिरफ्तारी और उनके बयान के बाद फैसल खान पर भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है. जिसके बाद खान सर की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस टीम दबिश भी देती नजर आई थी. हालांकि अभी तक पटना पुलिस खान सर को गिरफ्तार नहीं कर सकी है. दूसरी ओर खान सर की शिकायत पर ज्ञानबिंदु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद जेल में हैं.

आज सोमवार को खान सर के वकील अरविंद कुमार पटना सिविल कोर्ट में एंटीस्पेट्री बेल फाइल करेंगे. खान सर को अंतरिम जमानत मिलती है या नहीं, यह कोर्ट का फैसला तय करेगा.

खान सर के वकील बोले- फंसाने के लिए FIR में दिया गया नाम

खान सर के वकील अरविंद कुमार मव्वार ने शुक्रवार को ही कहा था कि कानूनी प्रावधानों के अनुसार सोमवार तक उनके लिए अग्रिम जमानत याचिका दायर की जाएगी. वे आत्मसमर्पण नहीं करेंगे. खान सर के वकील कहना है कि उनके खिलाफ दर्ज FIR बदले की भावना से की गई कार्रवाई है, क्योंकि उनके स्टाफ ने 2 जून को डायरेक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कराया था.

खान सर ने वकील ने आगे कहा कि गार्ड्स ने सुरक्षा के लिए हवा में गोली चलाई थी. इसमें कोई घायल नहीं हुआ था. लेकिन FIR में दिए गए बयान में उनका नाम शामिल कर दिया गया है. यह उन्हें फंसाने और बदनाम करने की कोशिश है.

ज्ञानबिंदु कोचिंग के शिक्षक ने चेतावनी

वहीं ज्ञानबिंदु कोचिंग का कहना है कि अगर खान सर की गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे. ज्ञानबिंदु कोचिंग के शिक्षकों ने पहले भी पुलिस पर भेदभावपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाया था. ज्ञानबिंदु कोचिंग के शिक्षक वरुण ठाकुर ने प्रशासन पर सुस्ती के आरोप लगाए. वरुण ने कहा, 'प्रशासन तत्परता नहीं दिखा रहा. रौशन आनन्द की गिरफ्तारी तुरंत हुई, खान सर की गिरफ्तारी में देरी हो रही है. प्रशासन निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करेगा फिर से सड़कों पर उतरेंगे.' अब आगे आज देखना होगा कि क्या खान सर को बेल मिलती है या पटना पुलिस उन्हें अरेस्ट करेगी?



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