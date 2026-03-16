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ओडिशा में राज्यसभा चुनावों में BJP ने 2 सीटें जीतीं, BJD और निर्दलीय उम्मीदवारों को 1-1 सीट मिली

ओडिशा में 2026 के राज्यसभा चुनावों में बीजेपी ने चार में से तीन सीटों पर जीत दर्ज की है, वहीं बीजेडी को एक सीट मिली. नतीजों को राज्य की राजनीति में अहम बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है.

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ओडिशा में राज्यसभा चुनावों में BJP ने 2 सीटें जीतीं, BJD और निर्दलीय उम्मीदवारों को 1-1 सीट मिली
  • BJP ने ओडिशा के 2026 राज्यसभा चुनावों में चार में से तीन सीटों पर जीत हासिल की जबकि BJD को एक सीट मिली
  • ओडिशा विधानसभा के सभी 147 सदस्यों ने राज्यसभा चुनाव में मतदान किया, जिससे चुनाव परिणाम पूर्ण मान्य हुए
  • मनमोहन सामल और सुजीत कुमार भाजपा के आधिकारिक उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा के लिए चुने गए हैं
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ओडिशा:

सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने सोमवार को ओडिशा में हुए 2026 के राज्यसभा चुनावों में निर्णायक जीत हासिल की. ​​पार्टी ने ओडिशा की चार में से तीन सीटों पर कब्ज़ा जमाया, जबकि विपक्षी बीजू जनता दल (BJD) को केवल एक सीट से संतोष करना पड़ा. BJP की ओडिशा इकाई के अध्यक्ष मनमोहन सामल और मौजूदा राज्यसभा सदस्य सुजीत कुमार पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवारों के तौर पर राज्यसभा के लिए चुने गए. चौथी सीट के लिए हुए कड़े मुकाबले में, BJP समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार दिलीप राय ने BJD के साझा उम्मीदवार डॉ. दत्तेश्वर होता को शिकस्त दी. वहीं, BJD के उम्मीदवार संतृप्त मिश्रा ने राज्य की तीसरी सीट अपने नाम की.

विधानसभा मतदान में पूर्ण भागीदारी

सोमवार को हुए राज्यसभा चुनाव में ओडिशा विधानसभा के सभी 147 सदस्यों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. ये नतीजे राज्य की राजनीति में एक अहम मोड़ साबित हुए हैं. इससे पहले 2024 के विधानसभा चुनावों में BJP ने जीत हासिल कर BJD के 24 साल के शासन का अंत कर दिया था.

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ओडिशा राज्यसभा चुनावों में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की प्रोफ़ाइल

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मनमोहन सामल: सामल 22 साल के अंतराल के बाद राज्यसभा में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं. एक पूर्व राज्य मंत्री, वह 2024 के विधानसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन जुलाई 2025 में BJP के ओडिशा अध्यक्ष के रूप में चौथे कार्यकाल के लिए निर्विरोध फिर से चुने गए. 2024 के ओडिशा विधानसभा चुनावों में BJP की ऐतिहासिक जीत और नुआपाड़ा उपचुनावों में उसकी सफलता का श्रेय काफी हद तक उनके नेतृत्व को दिया जाता है.

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सुजीत कुमार: वर्तमान में राज्यसभा के मौजूदा सांसद, कुमार का कार्यकाल अप्रैल में समाप्त होने वाला था. उन्होंने BJD से इस्तीफा देने के बाद सितंबर 2024 में BJP में शामिल हो गए और पार्टी द्वारा 2026 के राज्यसभा चुनावों में उन्हें फिर से नामित किया गया.

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संतृप्त मिश्रा: एक उद्यमी से राजनेता बने मिश्रा 2024 के आम चुनावों से पहले BJD में शामिल हुए. उन्होंने कटक से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन BJP उम्मीदवार भर्तृहरि महताब से हार गए. बाद में BJD ने उन्हें 2026 में राज्यसभा सीट के लिए मैदान में उतारा.

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दिलीप राय: एक अनुभवी राजनेता, राय ने ओडिशा विधानसभा में दो बार विधायक के रूप में और 1990 से 1995 के बीच राज्य के उद्योग मंत्री के रूप में कार्य किया है. बाद में वह लोकसभा सांसद बने और केंद्र में मंत्री पद संभाले, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान कोयला और इस्पात का स्वतंत्र प्रभार भी शामिल था. इससे पहले वह 2002 में राज्यसभा के लिए चुने गए थे.

डॉ. दत्तेश्वर होता: एक जाने-माने यूरोलॉजिस्ट, डॉ. होता ने पहले ओडिशा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति और SCB मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के रूप में कार्य किया। उन्हें चौथी सीट के लिए कांग्रेस के समर्थन से BJD द्वारा संयुक्त उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा गया था.

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