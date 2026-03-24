बंगाल में आधी रात को जारी हुई पहली सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट, कितने नाम रखे और कितने हटाए गए?

निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के तहत ‘विचाराधीन' श्रेणी में रखे मतदाताओं के मामलों की सुनवाई के आधार पर सोमवार देर रात पहली सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट यानी कि पूरक मतदाता सूची जारी की. अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक बूथ की सूची निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर देर रात करीब 11.55 बजे जारी की गई. देखने वाली बात यह है कि इस लिस्ट में कितने लोगों के नाम रखे गए हैं और कितने हटाए गए हैं.

सप्लीमेंट्री लिस्ट में किन वोटर्स ने नाम शामिल?

चुनाव आयोग द्वारा 28 फरवरी को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में लगभग 60 लाख नामों को ‘विचाराधीन' के रूप में चिह्नित किया गया था. इसके बाद, इन नामों को मतदाता सूची में रखा जाए या हटाया जाए, यह निर्धारित करने के लिए 705 न्यायिक अधिकारियों को नियुक्त किया गया था. पूरक सूची में उन मतदाताओं के नाम शामिल हैं, जिनके मामलों का निर्णय इन न्यायिक अधिकारियों द्वारा किया जा चुका है. पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) मनोज कुमार अग्रवाल ने शाम को कहा था कि अब तक लगभग 29 लाख नामों की जांच की जा चुकी है.

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कितने नाम लिस्ट में रखे और कितने हटाए?

यह तत्काल स्पष्ट नहीं हो सका है कि इनमें से कितने नाम पहली पूरक सूची में रखे गए और कितने हटाए गए हैं. कई लोगों ने बताया कि सूची उपलब्ध तो कराई गई थी, लेकिन उसे डाउनलोड नहीं किया जा सका. अधिकारियों ने बताया कि जैसे-जैसे न्याय प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, और भी पूरक सूचियां प्रकाशित की जाएंगी.

इनपुट-भाषा