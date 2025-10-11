देवबंद कोई क्यों जाता है... तालिबान विदेश मंत्री के इस जवाब ने विरोधियों की बोलती बंद की, देखें वीडियो

अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के विदेश मंत्री मुत्ताकी के यूपी के सहारनपुर जिले में स्थित दारुल उलूम देवबंद के दौरे की चर्चा भारत, अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान तक है. नई दिल्ली पहुंचे मुत्तकी से जब देवबंद दौरे को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने मुस्कराते हुए कहा कि देवबंद जब कोई जाता है तो क्या करता है, नमाज पढ़ता है, इस्लामिक नेताओं से मिलता है, तालिबान (छात्र) से मिलता है. देवबंद इस्लाम का एक तारीख मरकज है. इसका इतिहास है.

देवबंद का क्या है तालिबान कनेक्शन? इस्लामिक शिक्षा के सबसे बड़े केंद्र का आज दौरा करेंगे अफगान विदेश मंत्री

मुत्ताकी ने कहा, देवबंद के उलेमा और अफगानिस्तान के उलेमाओं के बीच बहुत पुराना ताल्लुकात है. इसी देवबंद मसलक को मानने वाले अफगानिस्तान में भी हैं.देवबंद को हम एक रूहानी मरकज समझता है. हम चाहते हैं कि हमारी इस्लामिक नेताओं से मुलाकात हो जाए. दोनों देशों के बीच यहां आना-जाना शुरू हो जाए.अफगानिस्तान से बड़ी संख्या में छात्र देवबंद में इंजीनियरिंग और अन्य विषयों में शिक्षा ग्रहण करने आते हैं.

#WATCH | Delhi | Afghanistan FM Mawlawi Amir Khan Muttaqi says, "... Deoband is a big centre for the Islamic world. It is connected with Afghanistan. Deoband is a roohani markaz. Deoband is a big Islamic Markaz, and Afghanistan and Deoband are connected, and hence I am going to… pic.twitter.com/tOX6t4WKKl — ANI (@ANI) October 10, 2025

पाकिस्तान के नेताओं के आरोपों और अफगानिस्तान में पाक विरोधी हमलों की साजिश रचे जाने से जुड़े सवाल पर मुत्ताकी ने बिना नाम लिए कहा कि हम किसी भी देश के खिलाफ किसी भी गतिविधियों को पनाह देने के पक्ष में नहीं है. लेकिन जो ये सवाल उठाता है, उससे पूछो.जो लोग ये बात कर रहे हैं, उनसे पूछो कि इसका सबूत कहां है.

#WATCH | Delhi | On being asked if Pakistan would use Afghan land to promote terrorism, Afghanistan FM Mawlawi Amir Khan Muttaqi says, "That can never happen. There is an Afghan rule on Afghan land. The government there is strong..." pic.twitter.com/UebkobP99l — ANI (@ANI) October 10, 2025

भारत विरोधी गतिविधियों के लिए पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान की जमीन के इस्तेमाल के सवाल पर मुत्ताकी ने कहा कि वो ये कैसे कर सकता है. वहां हमारी मजबूत हुकूमत है. हम वहां ऐसा नहीं होने देंगे.



