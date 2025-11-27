विज्ञापन
विशेष लिंक

दवाएं बैन करने के बाद PAK को तालिबान की 'कड़वी डोज', भारत संग 100 मिलियन डॉलर की डील

भारत और अफगानिस्तान के बीच हाल के समय में संबंधों में काफी सुधार आया है. कुछ दिन पहले अफगानिस्तान के उद्योग व वाणिज्य मंत्री अल-हाज नूरुद्दीन अज़ीज़ी की अगुआई में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारत आया था.

Read Time: 2 mins
Share
दवाएं बैन करने के बाद PAK को तालिबान की 'कड़वी डोज', भारत संग 100 मिलियन डॉलर की डील

पाकिस्तान से बिगड़ते रिश्तों के बीच अफगानिस्तान की तालिबान सरकार और भारत ने व्यापारिक संबंधों की मजबूती को लेकर एक अहम कदम उठाया है. अफगानिस्तान की कंपनी और भारतीय कंपनी के बीच 100 मिलियन डॉलर लगभग 830 करोड़ रुपये) की डील पर दस्तखत किए गए हैं. दवाओं के निर्यात का ये समझौता तालिबान के वाणिज्य व उद्योग मंत्री की भारत यात्रा के कुछ दिन बाद हुआ है. 

भारत की जाइडस लाइफसाइंसेज कंपनी और अफगानिस्तान की रोफी इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ कंपनीज के बीच दुबई में अफगान कॉन्सुलेट में इस एमओयू पर दस्तखत किए गए. इस दौरान अफगानिस्तान और यूएई के राजदूत भी मौजूद रहे. यह डील अफगानिस्तान और भारत के बीच बढ़ते व्यापारिक संबंधों को दर्शाता है.

उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय ने बयान में बताया कि शुरुआत में भारतीय कंपनी अपने फार्मा उत्पाद अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट करेगी. कुछ समय बाद कंपनी अफगानिस्तान में अपना ऑफिस भी खोलेगी और वहां पर दवाओं का उत्पादन भी शुरू करेगी.  

भारत और अफगानिस्तान के बीच हाल के समय में संबंधों में काफी सुधार आया है. कुछ दिन पहले अफगानिस्तान के उद्योग व वाणिज्य मंत्री अल-हाज नूरुद्दीन अज़ीज़ी की अगुआई में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारत आया था. ये दौरान भारत के आमंत्रण पर हुआ था. इस यात्रा के दौरान मंत्री अजीजी ने उद्योग और वाणिज्य सेक्टरों में निवेश को लेकर सरकारी अधिकारियों और प्राइवेट कंपनियों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत की थी. 

बता दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंधों में पिछले कुछ समय से काफी गिरावट आई है. अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर घटिया क्वालिटी की दवाएं देने का आरोप लगाया है और इन्हें खरीदना बंद कर दिया है. तालिबान सरकार ने अपनी कंपनियों से कहा है कि वे 3 महीने के अंदर पाकिस्तान से दवाओं की खरीद पूरी तरह  रोक दें. आर्थिक मामलों के डिप्टी पीएम मुल्ला अब्दुल गनी बारादर ने कंपनियों को चेतावनी भी दी है कि अगर वे पाकिस्तान से व्यापार करती हैं तो  काबुल उनके साथ कोई सहयोग नहीं करेगा. 


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India Taliban Relations, India Afghanistan, Pharmaceutical Business
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com