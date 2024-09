अदाणी फाउंडेशन ने आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया प्रोजेक्ट SuPoshan, कुपोषित बच्चों की करेगी मदद

आंध्र प्रदेश के काकीनाड़ (Kakinada) में अदाणी फाउंडेशन ने कुपोषण से जूझ रहे बच्चों के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया है. अदाणी फाउंडेशन के प्रोजेक्ट 'सुपोषण' के जरिए काकीनाड़ में कुपोषण और एनीमिया ग्रसित जीरो से 5 साल के बच्चों की मदद की जाएगी. इस प्रोग्राम में किशोरियां, गर्भवती महिलाएं और दूध पिलाने वाली मांएं भी शामिल की गई हैं.

We're glad to announce the launch of Project @FortuneSuPoshan in Kakinada, Andhra Pradesh. SuPoshan focuses on addressing malnutrition & anemia in children aged up to 5 yrs, adolescent girls, pregnant women & lactating mothers. It's successfully running in 17 sites in 11 states. pic.twitter.com/fVthKY4ev6