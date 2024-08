अदाणी ग्रुप ने वायनाड लैंडस्लाइड पीड़ितों की मदद के लिए CM को सौंपा 5 करोड़ रुपये का चेक

केरल के वायनाड में बीते दिनों लैंडस्लाइड ने तबाही मचाई थी. लैंडस्लाइड में वायनाड के 4 गांव बह गए. अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. अदाणी ग्रुप ने इस मुश्किल समय में वायनाड के लोगों की मदद के लिए 5 करोड़ रुपये डोनेशन देने का वादा किया था. अपने वादे को पूरा करते हुए शुक्रवार को अदाणी ग्रुप ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को 5 करोड़ रुपये का चेक सौंपा. अदाणी ग्रुप ने कहा कि इससे वायनाड में लैंडस्लाइड पीड़ितों के पुनर्विकास में मदद मिलेगी.

अदाणी ग्रुप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के जरिए इसकी जानकारी दी. पोस्ट में कहा गया, "अदाणी ग्रुप ने वायनाड में लैंडस्लाइड पीड़ितों के पुनर्वास में सहयोग देने का अपना वादा पूरा किया. हमारे चेयरमैन गौतम अदाणी ने केरल सीएम रिलीफ फंड में 5 करोड़ रुपये डोनेशन देने का वादा किया था. आज अदाणी विझिनजाम ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को 5 करोड़ रुपये का चेक सौंपा. इस दौरान केरल के बंदरगाह मंत्री वीएन वासवन और कॉर्पोरेट मामलों के प्रमुख डॉ. अनिल बालाकृष्णन मौजूद रहे. अदाणी ग्रुप ऐसी मुश्किल घड़ी में साथ मिलकर काम करने और सकारात्मक प्रभाव के लिए प्रतिबद्ध है."

