गेट पर डिलीवरी, मल्टी-कार्ट ऑर्डर, बिना रोक-टोक पार्किंग, अदाणी एयरपोर्ट्स पर लें इन खास सुविधाओं का आनंद

अदाणी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड (AAHL) की टेक्नोलॉजी ब्रांच अदाणी डिजिटल लैब्स (ADL) ने अदाणी मैनेज हवाई अड्डों पर यात्रियों के लिए के अनुभवों को खास बनाने के कुछ बदलावों की सीरीज का ऐलान किया है. कंपनी ने बताया है कि ये इन रणनीतिक कदमों के जरिए सुविधा, आराम अदाणी एयरपोर्ट पर बढ़ सकते हैं, जिससे डिजिटल इनोवेशन के जरिए एविएशन सेक्टर में अपनी स्थिति मजबूत की जा सकेगी.

'एक्स्पर्टीज से मिलेगी मदद'

अदाणी डिजिटल लैब्स की डायरेक्टर सृष्टि अदाणी ने कहा, 'नए एडीएल का उद्देश्य अपने ऑपरेशंस में एनर्जी, अलग-अलग विचारों और कमाल की एक्स्पर्टीज को बढ़ाना है. ये यात्रियों को एक अलग डिजिटल-फर्स्ट अनुभव देने की रणनीति का पहला फेस है. हमारे द्वारा शुरू की गई हर एक परियोजना में यात्रियों की यात्रा संबंधी चिंता को कम करना और दूर करना है.'

'कई बड़े रिवॉर्ड्स और हाई लेवल की लाउंज सेवाएं शामिल होंगी'

डायरेक्टर सृष्टि अदाणी ने आगे बताया कि, 'इन पेशकशों में नई जानकारी, कई बड़े रिवॉर्ड्स और हाई लेवल की लाउंज सेवाएं शामिल होंगी, जो एग्रीगेटर पेशकशों से आगे बढ़कर असल में डिजिटल अनुभव देगी, जिससे यात्रियों के लिए हमारे हवाई अड्डों से ट्रेवल करना और मजेदार होगा.'

अहमदाबाद में 150 सीटों वाले कार्यालय का हुई शुरुआत

ग्रोथ और इनोवेशन के लिए एडीएल ने अहमदाबाद में 150 सीटों वाले कार्यालय का आगाज किया, जहां से टीम हवाई अड्डों को लेकर कस्टमर की समस्या को दूर करने पर काम करेगी. इन सभी सॉल्यूशन से टाइम को लेकर समस्या, फैसिलिटी के बारे में जानकारी ना होना और लंबी कतारों जैसी चुनौतियां कम होंगी. सभी हवाई अड्डा सेवाओं को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाकर, अदाणी वनऐप यात्रा से हर एक यात्री योजना बनाने, नेविगेट करने और उसका आनंद लेने में सफल हो पाएगा.

अदाणी रिवॉर्ड्स से मिलेगा कमाल का अनुभव

वहीं, अदाणी रिवॉर्ड्स एक कमाल की लॉयल्टी पहल है, जिसे विशेष रूप से हवाईअड्डा यात्रियों के लिए डिजाइन किया गया है. ये भारतीय हवाईअड्डा ईको-सिस्टम में अपनी तरह का अलग लॉयल्टी कार्यक्रम है, जो शानदार सर्विस और कभी ना भूलने वाला अनुभव देने पर फोकस करता है. ये प्रोग्राम खाद्य एवं पेय, रिटेल, कार पार्किंग, ड्यूटी-फ्री खरीदारी जैसी सर्विस को एक साथ लाने में काम करता है.

लाउंज की सुविधा हो रही आसान

अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म अब अदाणी एयरपोर्ट्स पर लाउंज की सुविधा को आसान बना रहा है. यात्री अब आसानी से लाउंज की प्री-बुकिंग कर सकते हैं, कार्ड के लिए एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं और बिना किसी परेशानी के एंट्री का आनंद ले सकते हैं .

कंपनी के अनुसार,यात्री खाद्य एवं पेय, ड्यूटी फ्री और रिटेल स्टोरों की दी गई लिस्ट से ब्राउज और खरीदारी कर सकते हैं. इसके अलावा गेट पर डिलीवरी, मल्टी-कार्ट ऑर्डर, बिना रोक-टोक पार्किंग के लिए पार्क एंड फ्लाई जैसी सुविधा भी मौजूद हैं.