Stock Market Today: शेयर बाजार की दमदार शुरुआत, सेंसेक्स 300 अंक चढ़ा, Adani Group के शेयरों में जोश

भारतीय शेयर बाजार ने आज मजबूती के साथ कारोबार की शुरुआत की. मंगलवार को गिरावट के बाद आज यानी 13 अगस्त को सुबह 9 बजतक 15 मिनट पर सेंसेक्स 307 अंक चढ़कर 80,542.72 पर और निफ्टी 98 अंक बढ़कर 24,585.40 पर खुला. शुरुआती बढ़त के पीछे अमेरिकी महंगाई के ताजा आंकड़े और ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों का बड़ा हाथ है.

अदाणी ग्रुप के शेयरों में भी शानदार तेजी

वहीं, बाजार में बढ़त के साथ ही अदाणी ग्रुप के शेयरों में भी शानदार तेजी देखी जा रही है. आज के शुरूआती कारोबार में अदाणी ग्रुप के सभी शेयर हरे निशान में ट्रेड कर रहे थे जिसमें सबसे ज्यादा बढ़त फ्लैगशिप कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज के शेयरों में नजर आई. यह शेयर आज 9:17 के करीब 1.11 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था. इसके अलावा अदाणी ग्रीन एनर्जी और अदाणी एनर्जी सॉल्यूशन के शेयर में भी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है. अदाणी पावर, अदाणी पोर्ट, अदाणी टोटल गैस के शेयर भी मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं.

मेटल और रियल्टी शेयरों में बढ़त

बीएसई स्मॉलकैप में 0.65 प्रतिशत और बीएसई मिडकैप में 0.64 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई.सेक्टोरल फ्रंट पर, निफ्टी मेटल में 1.57 प्रतिशत और निफ्टी रियल्टी में 0.76 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई. अन्य अधिकांश इंडेक्स मिले-जुले रहे, जिनमें 0.10 से 0.40 प्रतिशत के बीच मामूली बढ़त और गिरावट देखी गई.

अपोलो हॉस्पिटल्स टॉप गेनर्स में शामिल

निफ्टी में अपोलो हॉस्पिटल्स 5 प्रतिशत की बढ़त के साथ टॉप गेनर रहा, उसके बाद टॉप गेनर्स की लिस्ट में हिंडाल्को और टाटा मोटर्स का स्थान रहा. टॉप लूजर्स में मारुति सुजुकी 0.51 प्रतिशत लुढ़क गया, उसके बाद टेक महिंद्रा और एक्सिस बैंक का स्थान रहा, जिनमें मामूली गिरावट दर्ज की गई.

शेयर बाजार में तेजी की ये है वजह:

1. US महंगाई डेटा से बढ़ा भरोसा

अमेरिका में जुलाई महीने में खुदरा महंगाई सिर्फ 0.2% महीने-दर-महीना बढ़ी, जो उम्मीद के मुताबिक रही. इस आंकड़े के बाद सितंबर में फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की संभावना 86% से बढ़कर 94% हो गई. कम ब्याज दरें आमतौर पर उभरते बाजारों जैसे भारत के शेयरों के लिए अच्छी मानी जाती हैं क्योंकि इससे अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड घटते हैं और निवेशक ज्यादा रिटर्न के लिए इन बाजारों की ओर रुख करते हैं.

2. घरेलू मोर्चे पर भी अच्छी खबर

भारत की रिटेल महंगाई जुलाई में 8 साल के निचले स्तर 1.55% पर आ गई है, जो RBI के 2%-6% के दायरे से भी नीचे है. इसकी बड़ी वजह खाने-पीने की चीजों के दाम में गिरावट है. इस आंकड़े से घरेलू बाजार में भी निवेशकों का मनोबल बढ़ा है.

3. एशियाई बाजारों में भी तेजी

एशिया के बाजार भी मजबूत रहे. MSCI Asia ex-Japan इंडेक्स 0.6% ऊपर रहा. अमेरिकी बाजारों में भी S&P 500 और Nasdaq ने रिकॉर्ड हाई पर बंद होकर ग्लोबल सेंटिमेंट को सपोर्ट किया.

FII-DII का रुख

घरेलू संस्थागत निवेशक (DII) लगातार 27वें दिन भी खरीदार रहे और मंगलवार को 3,508 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. वहीं विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) 3,399 करोड़ रुपये के सेलर रहे.

बाजाक के निवेशक अब शुक्रवार को होने वाली अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति की मुलाकात पर नजर रख रहे हैं. अगर यूक्रेन युद्ध को लेकर सकारात्मक बातचीत होती है तो अमेरिका और भारत के बीच हाल में बढ़े व्यापार तनाव में भी नरमी आ सकती है.



(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)