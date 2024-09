"मेरे लिए वरदान सरीखा..." : अदाणी फाउंडेशन ने बदल डाली महाराष्ट्र के 18 किसानों की ज़िन्दगी

अदाणी फाउंडेशन (Adani Foundation) और अदाणी समूह (Adani Group) के मालिकाना हक वाली सीमेंट कंपनी ACC द्वारा अपनी CSR (कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) कोशिशों के तहत निर्मित सीमेंट नाला बंध (CNB) की बदौलत महाराष्ट्र में गोवारी गांव के डेढ़ दर्जन किसानों की ज़िन्दगी बेहतरी के लिए बदल चुकी है.

यवतमाल जिले में बसे इस गांव में बारिश का कोई भरोसा नहीं, और हालात भी खुश्क रहते हैं, इस वजह से पानी की खासी किल्लत यहां रहा करती थी. लेकिन बांध की बदौलत सक्रिय बोरवेलों की तादाद में बढ़ोतरी हुई और कृषियोग्य इलाके में भी 11.78 फ़ीसदी का विस्तार हुआ, जिसके चलते ज़मीन के नीचे जल का स्तर रीचार्ज हो गया. एक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, तटबंध से 18 किसानों और 25 हेक्टेयर कृषि भूमि को फ़ायदा पहुंचा है.

विज्ञप्ति के अनुसार, "अदाणी फाउंडेशन ने वॉटर रिटेन्शन में सुधार करने और ग्राउंडवॉटर टेबल को रीचार्ज करने के उद्देश्य से सीमेंट नाला बंध (CNB) बनाने की परियोजना शुरू करने के लिए दिलासा जनविकास प्रतिष्ठान के साथ मिलकर काम किया..."

बंध के निर्माण से पहले पानी की सीमित उपलब्धता के चलते 18 किसान खेती करने से ही वंचित रह जाते थे, जिससे उनकी आमदनी पर भी असर पड़ा था.

लेकिन अब हालात ऐसे नहीं हैं.

बंध से लाभान्वित होने वाले किसानों में से एक भास्कर वासेकर के लिए यह ज़िन्दगी को बदल देने वाला बदलाव साबित हुआ है. उनकी ज़मीन पर पानी की उपलब्धता हर रोज़ 4 से 7 घंटे तक 75 फ़ीसदी बढ़ गई है. इसकी बदौलत वह पहले से ज़्यादा ज़मीन पर खेती कर पाते हैं, जिससे उन्हें अपनी फसलों में भी विविधता लाने में सहायता मिली. विज्ञप्ति के मुताबिक, इससे उनकी वार्षिक आमदनी में भी 35 फ़ीसदी की बढ़ोतरी हुई.

भास्कर वासेकर का कहना है, "सीमेंट नाला बंध मेरे लिए वरदान सरीखा रहा है... मुझे अब अपनी फसलों के लिए पानी की चिंता नहीं रहती... अब, मैं ज़्यादा फसल उगा सकता हूं, नई फसलें उगा सकता हूं और अपने परिवार का सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित कर सकता हूं..."

गांव के 17 अन्य किसानों की ज़िन्दगी में भी ऐसा ही बदलाव आ गया है.

ACC और अदाणी फाउंडेशन का कहना है, "सतत सामुदायिक विकास के प्रति ACC और अदाणी फाउंडेशन की प्रतिबद्धता सकारात्मक और ज़िन्दगी को बदल देने वाले नतीजे हासिल करने के लिए मिल-जुलकर किए गए प्रयासों से ज़ाहिर होती है, जैसा CNB परियोजना में देखा गया... इस परियोजना की बदौलत न सिर्फ़ गोवारी के किसानों की ज़िन्दगी बेहतर हुई, बल्कि इससे समूचे समुदाय के भीतर आशा का संचार हुआ और जुझारूपन पैदा हुआ..."

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)