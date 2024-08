अदाणी फाउंडेशन ने मुस्कान बिखेरने के 28 साल किये पूरे : प्रीति अदाणी

अदाणी फाउंडेशन की अध्यक्ष डॉ. प्रीति अदाणी ने रविवार को कहा कि अदाणी फाउंडेशन ने लोगों के चेहरों पर मुस्कान बिखरने के 28 साल पूरे कर लिए हैं. अदाणी समूह के अध्यक्ष गौतम अदाणी की पत्नी प्रीति अदाणी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह मुकाम हासिल करने में योगदान के लिए अपनी टीम के सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया.

प्रीति अदाणी ने पोस्ट में लिखा, "लोगों के चेहरों पर मुस्कान बिखेरने के 28 साल पूरे करने के मौके पर मैं देश भर में काम कर रहे हमारी टीम के 800 से ज्यादा सदस्यों को उनकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद देती हूं."

प्रीति अदाणी ने कहा, "साथ मिलकर, आज हमने कई मुकाम हासिल किए हैं और अब हमारी नजरें अगले मुकाम पर हैं। हमें आगे बढ़ते रहना है."

