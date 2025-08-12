विज्ञापन
विशेष लिंक

गौतम अदाणी का रुतबा फिर बढ़ा, दुनिया के टॉप रईसों की सूची में 4 पायदान ऊपर चढ़े

दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में एशिया के दूसरे सबसे रईस गौतम अदाणी एक ही दिन में चार पायदान की छलांग लगाकर 20वें स्थान पर पहुंच गए. एशिया के अरबपतियों की सूची में वो टॉप-2 में बने हुए हैं.

Read Time: 3 mins
Share
गौतम अदाणी का रुतबा फिर बढ़ा, दुनिया के टॉप रईसों की सूची में 4 पायदान ऊपर चढ़े

दुनिया के टॉप रईसों में एक बार फिर देश के दिग्‍गज उद्योगपति गौतम अदाणी का रुतबा बढ़ा है. ब्‍लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्‍स के मुताबिक, अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी का नाम एक बार फिर दुनिया के टॉप-20 रईसों में शामिल हो गया है. अमेरिका के टैरिफ के चलते दुनियाभर के बाजारों में मची उथल-पुथल के बावजूद गौतम अदाणी की नेटवर्थ में इजाफा हुआ है. घरेलू शेयर मार्केट में सोमवार को लौटी रौनक के बीच गौतम अदाणी की संपत्ति में 5.74 बिलियन डॉलर की बढ़त दर्ज की गई और उनकी संपत्ति 79.7 बिलियन डॉलर पहुंच गई. 

एक ही दिन में ऊंची छलांग 

दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में एशिया के दूसरे सबसे रईस गौतम अदाणी एक ही दिन में चार पायदान की छलांग लगाकर 20वें स्थान पर पहुंच गए. एशिया के अरबपतियों की सूची में वो टॉप-2 में बने हुए हैं. रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी रईसों की लिस्‍ट में 18वें नंबर पर हैं. एक दिन में 1.40 बिलियन डॉलर की उछाल के साथ उनकी संपत्ति 99.5 बिलियन डॉलर पहुंच गई है. 

टॉप पर मस्‍क काबिज 

ब्‍लूमबर्ग के मुताबिक, टॉप रईसों की लिस्‍ट में एलन मस्‍क पहले पायदान पर बने हुए हैं. एलन मस्क की संपत्ति 7.61 बिलियन डॉलर बढ़कर 364 बिलियन डॉलर हो गई है. वहीं इस साल दुनिया में सबसे अधिक  (113 बिलियन डॉलर) कमाई करने वाले लैरी एलिसन दूसरे नंबर पर काबिज हैं और मस्‍क से काफी पीछे चल रहे हैं. उनकी संपत्ति एक दिन में 3.30 बिलियन डॉलर बढ़कर अब 307 बिलियन डॉलर हो गई है. 

मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग 269 बिलियन डॉलर के साथ तीसरे नंबर पर हैं, जबकि जेफ बेजोस 243 बिलियन डॉलर के साथ चौथे नंबर पर चल रहे हैं. बेजोस कभी दुनिया के नंबर वन अरबपति रहे हैं. इनके बाद लैरी पेज (180 बिलियन डॉलर), इनके बाद स्टीव बाल्मर (179 बिलियन डॉलर), सर्गी ब्रिन (168 बिलियन डॉलर) का नंबर आता है. इनविडिया कंपनी के मालिक जेनसन हुआंग (158 बिलियन डॉलर) के साथ 8वें स्थान पर हैं. बर्नार्ड अर्नाल्ट (151 बिलियन डॉलर) अब नौवें स्थान पर हैं, जो एक समय टॉप पर काबिज थे. 10वें नंबर पर 141 बिलियन डॉलर के नेटवर्थ के साथ माइकल डेल हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gautam Adani, World Rich People
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com