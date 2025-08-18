विज्ञापन
मेरठ में टोल कर्मियों ने सेना के जवान को खंभे से बांधकर पीटा, वीडियो वायरल

मेरठ में सेना के एक जवान पर टोल पर काम करने वालों ने जानलेवा हमला किया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो के आधार पर चार टोल कर्मियों की गिरफ़्तारी हुई है.

मेरठ में टोल कर्मियों ने सेना के जवान को खंभे से बांधकर पीटा, वीडियो वायरल
टोल कर्मियों ने सेना के जवान को पीटा
  • उत्तर प्रदेश के मेरठ में टोल कर्मियों ने सेना के जवान कपिल और उनके भाई शिवम को लाठी-डंडों से पीटा.
  • टोल कर्मियों ने कपिल को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा और खंभे से बांधकर भी उनकी पिटाई की गई.
  • पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर चार टोल कर्मियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है.
मेरठ:

उत्‍तर प्रदेश के मेरठ में टोल कर्मियों की गुंडई का एक वीडियो वायरल हो रहा है. टोल के कर्मचारियों ने सेना के जवान कपिल को दौड़ा दौड़ा कर पीटा और फिर खंभे से बांधकर भी पिटाई की गई. टोल कर्मी जब कपिल को पीट रहे थे, तब उन्‍हें बचाने के लिए उनके भाई शिवम आए, लेकिन उन्‍हें भी बख्‍शा नहीं गया. दोनों को लाठी-डंडों से पीटा गया. वीडियो के आधार पर मामला दर्ज कर पुलिस ने मामला दर्ज कर 4 टोल कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया है.  

बताया जा रहा है कि कपिल छुट्टी खत्म होने के बाद वापिस ड्यूटी पर लौट रहे थे. टोल कर्मियों की गुंडई की वीडियो सरूरपुर थाना इलाके के भुनी टोल प्लाजा का बताया जा रहा है. राजपूत बटालियन में तैनात सेना के जवान कपिल कांवड़ यात्रा के दौरान अपने गांव गोटका छुट्टी पर आए थे.  कपिल की छुट्टी ख़त्म हो गई थी और वो श्रीनगर वापस जा रहा थे.

कपिल अब छुट्टी खत्‍म होने के बाद वापस लौट रहे थे. टोल पर भीड़ के चलते उनकी टोल कर्मियों से जल्दी जाने को लेकर कहासुनी हुई थी. बात इतनी बढ़ गई की हाथापाई तब पहुंच गई. मेरठ एसपी देहात राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि सेना के जवान और भाई से मारपीट करने वाले चार टोलकर्मी गिरफ्तार किये जा चुके हैं. दो टीम गठित की गई हैं, बाकी आरोपी टोलकर्मियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी है.

