महसूस करते हैं थका-थका, एनर्जी की रहती है कमी तो हर दिन करें बस ये 3 योगासन, दूर हो जाएगी सुस्ती

इन योगासनों से बढ़ेगा स्टेमिना, जान लीजिए करने का तरीका.

Yoga for better Stamina: योग शरीर के साथ ही मन को शक्ति देता है. योग (Yog) हमारे पॉश्चर को सुधारने, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने, स्टेमिना बढ़ाने (yoga to increase stamina), थकान कम करने, हृदय गति (Yoga for heart health) नियंत्रित करने और तनाव को कम करने में भी मददगार होता है. कुछ खास योगासन हैं जिन्हें करने से आपके स्टेमिना में काफी सुधार होता है. आइए जानते हैं कि वो कौन से तीन योगाभ्यास हैं, जिन्हें हर दिन करने से शरीर में एनर्जी लेवल और स्टेमिना बढ़ता है.

स्टेमिना बढ़ाने के लिए करें ये योगाभ्यास (Yoga for better Stamina)

बटरफ्लाई पोज