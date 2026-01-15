सुबह उठते ही मुंह का स्वाद कड़वा क्यों हो जाता है? डॉक्टर नहीं बताते ये 5 देसी वजहें

Bitter Mouth Causes: सुबह की शुरुआत अगर ताजगी और सुकून से हो, तो पूरा दिन बेहतर गुजरता है. लेकिन, बहुत से लोगों की सुबह एक अजीब-सी शिकायत के साथ शुरू होती है, मुंह में कड़वाहट. ब्रश करने से पहले ही ऐसा लगता है मानो कुछ ठीक नहीं है. कई लोग इसे मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, तो कुछ लोग तुरंत किसी बड़ी बीमारी का डर पाल लेते हैं. सच यह है कि मुंह का कड़वा स्वाद अक्सर हमारी रोजमर्रा की आदतों, खाने-पीने और पाचन से जुड़ा होता है और इसके पीछे कुछ देसी, लेकिन असरदार वजहें छिपी होती हैं, जिनका जिक्र डॉक्टर भी जल्दी नहीं करते.

यहां हम आसान भाषा में समझेंगे कि सुबह मुंह कड़वा क्यों लगता है, इसके पीछे कौन-सी 5 देसी वजहें हो सकती हैं और किन आदतों से इसे सुधारा जा सकता है.

सुबह उठते ही मुंह का स्वाद कड़वा होने के कारण:

1. रात का खाना भारी या देर से खाना

देसी घरों में देर रात खाना आम बात है. कभी काम की वजह से तो कभी आदत से. लेकिन, देर रात हैवी, तला-भुना या बहुत मसालेदार भोजन पाचन को बिगाड़ देता है. रात में पाचन धीमा होता है, जिससे खाना ठीक से नहीं पचता और पित्त (बाइल) का असंतुलन हो सकता है. इसका असर सुबह मुंह की कड़वाहट के रूप में दिखता है. इससे बचने के लिए रात का खाना हल्का रखें, सोने से 2-3 घंटे पहले खा लें.

2. शरीर में पानी की कमी

रात भर सोते समय हम पानी नहीं पीते. अगर दिन में भी पर्याप्त पानी नहीं पिया गया, तो सुबह मुंह सूखा और कड़वा लग सकता है. लार कम बनने से मुंह में बैक्टीरिया बढ़ते हैं, जो स्वाद बिगाड़ते हैं. इससे बचने के लिए सोने से पहले थोड़ा पानी पिएं और दिनभर पानी की मात्रा बढ़ाएं.

3. पेट की गड़बड़ी और गैस

पेट साफ न होना भी बड़ी वजह है. कब्ज, गैस या एसिडिटी होने पर पेट की गड़बड़ी का असर सीधे मुंह तक पहुंचता है. पाचन से जुड़ी गड़बड़ियां कड़वे स्वाद को जन्म देती हैं. इससे फाइबर वाले फूड्स लें सब्ज़ियां, फल, दलिया और सुबह नियमित समय पर शौच की आदत बनाएं.

4. मुंह की सफाई में लापरवाही

कई लोग रात में ठीक से ब्रश नहीं करते या जीभ साफ नहीं करते. रात भर मुंह में बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं, जिससे सुबह अजीब या कड़वा स्वाद आता है. रात में सोने से पहले और सुबह उठकर जीभ सहित ब्रश करें. चाहें तो गुनगुने नमक-पानी से कुल्ला करें.

5. तनाव और नींद की कमी

यह वजह अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है. ज्यादा तनाव, देर तक मोबाइल देखना और कम नींद हार्मोनल बैलेंस को बिगाड़ते हैं. इसका असर पाचन और मुंह के स्वाद पर भी पड़ता है. सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करें, 7-8 घंटे की नींद लें और हल्की साँस-प्राणायाम जैसी आदतें अपनाएं.

कब सावधान होना जरूरी है?

अगर मुंह की कड़वाहट लगातार कई हफ्तों तक बनी रहे, साथ में उल्टी, पेट में तेज जलन या वजन घटने जैसे लक्षण हों, तो इसे नज़रअंदाज न करें. ऐसी स्थिति में विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहतर होता है.

