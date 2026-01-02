सुबह उठते ही क्यों नहीं करना चाहिए ब्रश? योग गुरु ने बताई इसके पीछे की बड़ी वजह

Mistakes To Avoid While Brushing Teeth: सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम होता है ब्रश करना. इसकी आदत हमें बचपन से डलाई जाती है. क्योंकि इससे ओरल हेल्थ (Oral health care tips) अच्छी रहती है. लेकिन अब योग गुरु दीपक शर्मा ने इस बात को नकार दिया है. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर करके कहा है कि सुबह उठते ही ब्रश करना गलत है. जी हां, आपने बिल्कुल सही पढ़ा. योग गुरु दीपक का कहना है कि इससे शरीर का नैचुरल बैलेंस बिगड़ जाता है. आयुर्वेद के अनुसार रात भर हमारे मुंह में बनने वाली लार (saliva) सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है. इसलिए सुबह उठने के बाद एक गिलास गुनगुना पानी पीने की सलाह दी जाती है, ताकि लार के औषधि तत्व आपके शरीर में पहुंच सके.

कब करना चाहिए ब्रश | When should I brush my teeth?

योग गुरु दीपक शर्मा कहते हैं कि रात में सोते समय हमारे मुंह में जो लार जमा होती है, उसमें 'लाइसोजाइम' (Lysozyme) नाम का तत्व होता है, जो शरीर के हानिकारक बैक्टीरिया से लड़ने का काम करते हैं. ऐसे में जब आप सुबह झाग वाला पेस्ट करते हैं, तो यह एंजाइम बाहर निकल आते हैं. जबकि आप सुबह उठने के बाद एक गिलास गुनगुना पानी पी लेते हैं तो यह लाइसोजाइम पानी के साथ पेट में पहुंचता है, जो हमारी पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद करता है. इसका क्षारीय गुण (Alkeline Properties) रात भर बने हानिकारक एसिड को शांत करता है.

इसलिए सुबह उठने के कम से कम 15 से 20 मिनट बाद ही ब्रश करना चाहिए. साथ ही दांत की सफाई के लिए हमेशा सॉफ्ट ब्रश का चुनाव करना चाहिए. बहुत हार्ड ब्रिसल्स वाले ब्रश मसूड़ों को चोट पहुंच सकते हैं. वहीं, ब्रश कम से कम 2 मिनट करें. टीथ ब्रशिंग की यह तरीका अपनाने से न सिर्फ आपके दांत और मसूड़े स्वस्थ रहेंगे बल्कि ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी बनी रहेगी.

