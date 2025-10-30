बार-बार बनती है पेट में गैस, एसिडिटी तो आपके लिए वरदान है ये घरेलू जादुई नुस्खा, चुटकियों में मिलेगा आराम

Pet Me Gas Kaise Nikale: अक्सर पेट में एसिडिटी और गैस बनने से नींद-चैन सब हराम हो जाता है. एसिडिटी और गैस से पेट फूलना और दर्द भी हो सकता है. एसिडिटी के कारण और पेट में गैस बनने के कारण कई हैं. खानपान और तनाव के चलते पेट से जुड़ी समस्याएं आम हो गई हैं. खासकर गैस बनना, एसिडिटी, पेट में जलन, खट्टी डकारें और भारीपन जैसी परेशानियां हर उम्र के लोगों को झेलनी पड़ती हैं. कई लोग दवाइयों का सहारा लेते हैं, लेकिन बार-बार दवा लेना शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है. ऐसे में अगर कोई घरेलू उपाय हो जो तुरंत राहत दे और बिना साइड इफेक्ट के काम करे, तो क्या बात है! आज हम आपको एक ऐसा ही जादुई घरेलू नुस्खा बताने जा रहे हैं, जो पेट की गैस और एसिडिटी को चुटकियों में दूर कर सकता है.

पेट की गैस और एसिडिटी से छुटकारा पाने का असरदार घरेलू नुस्खा (Home Remedies to Get Rid of Stomach Gas And Acidity)

अजवाइन, काला नमक और नींबू

सामग्री:

1 चम्मच अजवाइन

आधा चम्मच काला नमक

1 नींबू का रस

1 गिलास गुनगुना पानी

बनाने का तरीका:

अजवाइन को हल्का सा तवे पर भून लें.

इसमें काला नमक मिलाएं.

नींबू का रस और गुनगुना पानी डालकर अच्छे से मिलाएं.

इस मिश्रण को खाली पेट या खाने के बाद पी लें.

कैसे करता है काम:

अजवाइन में थायमोल नामक तत्व होता है जो पाचन एंजाइम को सक्रिय करता है.

काला नमक गैस को बाहर निकालने में मदद करता है और पेट को शांत करता है.

नींबू एसिड को बैलेंस करता है और डिटॉक्स का काम करता है.

इस नुस्खे के फायदे:

गैस और एसिडिटी में तुरंत राहत: यह मिश्रण पेट में जमा गैस को बाहर निकालता है और एसिड को न्यूट्रल करता है.

पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है: नियमित सेवन से पाचन एंजाइम बेहतर काम करते हैं, जिससे खाना जल्दी और सही तरीके से पचता है.

भूख बढ़ाता है: अगर आपको भूख नहीं लगती या खाने में रुचि नहीं होती, तो यह नुस्खा आपकी भूख को बढ़ा सकता है.

पेट की जलन और भारीपन से राहत: नींबू और अजवाइन का कॉम्बिनेशन पेट की जलन को शांत करता है और भारीपन को दूर करता है.

100% प्राकृतिक और सुरक्षित: इसमें कोई केमिकल या दवा नहीं है, इसलिए इसे बिना डर के लिया जा सकता है.

इन बातों का रखें ध्यान:

यह नुस्खा खाली पेट या खाने के बाद लिया जा सकता है, लेकिन रात को सोने से पहले न लें.

गर्भवती महिलाएं या उच्च रक्तचाप वाले लोग डॉक्टर से सलाह लेकर ही इसका सेवन करें.

अगर आपको नींबू से एलर्जी है, तो नींबू की जगह हींग का इस्तेमाल किया जा सकता है.

गैस और एसिडिटी से बचने के लिए घरेलू उपाय (Home Remedies to Avoid Gas and Acidity)

सौंफ और मिश्री का सेवन खाने के बाद सौंफ और मिश्री चबाने से पाचन बेहतर होता है.

गुनगुना पानी पीना दिनभर में 6–8 गिलास गुनगुना पानी पीने से पेट साफ रहता है.

तुलसी के पत्ते चबाना तुलसी में एंटी-एसिड गुण होते हैं जो पेट को शांत करते हैं.

दही और छाछ का सेवन प्रोबायोटिक्स से भरपूर दही और छाछ पेट के लिए फायदेमंद होते हैं.

हल्का व्यायाम और योग रोजाना 20 मिनट का वॉक या योगासन जैसे पवनमुक्तासन, वज्रासन गैस की समस्या को दूर करते हैं.

गैस और एसिडिटी की समस्या को नजरअंदाज करना सही नहीं है. अगर आप बार-बार इस परेशानी से जूझते हैं, तो दवाइयों की बजाय घरेलू उपाय अपनाना ज्यादा सुरक्षित और असरदार है. अजवाइन, काला नमक और नींबू का यह नुस्खा न सिर्फ तुरंत राहत देता है, बल्कि आपके पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)