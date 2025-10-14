बार-बार का तनाव बन सकता है डिप्रेशन की वजह, जानिए इसके लक्षण और बचाव के आसान उपाय

How to Get Rid of Depression: एनडीटीवी (NDTV) के एक इंटरव्यू में डॉक्टर कामना छिब्बर ने बताया कि तनाव और स्ट्रेस हमारे जीवन का एक हिस्सा होता है जिसकी वजह से किसी भी काम को करने हल्का दबाव महसूस कराके मदद करता है, लेकिन जब यही तनाव और स्ट्रेस लगातार होने लगे तब वह डिप्रेशन में बदल जाता है और डिप्रेशन एक मानसिक स्वास्थ्य स्थिति होती है, जिसमें आपको लगातार उदासी, खुशी की कमी या ज्यादातर समय निराश रहने जैसा फील होता है, जो दो या दो से अधिक समय तक रह सकती है और साथ ही यह आपके लाइफ में सोने खाने व काम करने में प्रभावित करती है.

डॉक्टर ने ये भी बताया कि छोटे बच्चों में भी यह बीमारी तेजी से फैल रही है और उतनी सहन शक्ति न होने की वजह से यह आत्महत्या का कारण बन रही है. डिप्रेशन से जूझ रहे लोगों में ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, भूख में बदलाव और यहां तक की आत्म हत्या के भी विचार आ सकते है, डॉक्टर ने बताया कि दवाइयां, मनोचिकित्सा और अपने जीवनशैली में कुछ बदलाव करके इस बीमारी को सही किया जा सकता है.

डिप्रेशन के लक्षण ( Depression Symptoms)

थकान व ऊर्जा की कमी:- लगातार थका हुआ महसूस होना और कम ऊर्जा के कारण किसी भी काम में मन ना लगना

नींद में कमी:-डिप्रेशन नींद पर भी असर करता है जिसमे आपको सोने में कठिनाई हो सकती है या आप इतना सोते हैं की होश ही नहीं रहता है.

भूख और वजन में बदलाव:- यह भूख को कम या बहुत ज्यादा कर सकता है जिसकी वजह से वजन पर भी असर हो सकता है.

ध्यान केंद्रित करने में परेशानी:- किसी भी काम को करने में मन न लगना जिसकी वजह से ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होती है और निर्णय लेने में भी मुश्किल होती है.

लगातार उदासी और खालीपन:- डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसमे लगातार दो या दो से अधिक समय तक उदासी या खालीपन मदसूस हो सकती है जिसकी वजह से सोच में फर्क आ सकता है.

आत्महत्या के विचार:- उदासी और खालीपन की वजह से आत्महत्या के भी विचार आ सकते हैं.

डिप्रेशन से कैसे बचें ?

स्वस्थ जीवनशैली की मदद से डिप्रेशन से बचने में मदद मिल सकती है, जिसमें नियमित व्यायाम और योगा, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद बहुत जरूरी होती है. अकेलापन डिप्रेशन का कारण होती है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा समय अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ समय बिताने से दिल को खुशी और दिमाग को शांति मिलती है जिसकी वजह से डिप्रेशन से बचा जा सकता है.

डिप्रेशन से बचने के लिए रोजाना दिन में एक ऐसा काम जरूर करना चाहिए जिस काम को करने से खुशी मिलती है और अगर परेशानी हद से ज्यादा होने लगे तब ज्यादा समय वेस्ट न करते हुए डॉक्टर या मनोचिकित्सक से मदद लेनी चाहिए क्योंकि थेरेपी और दवाएं भी डिप्रेशन में असरदार होती है.

प्रस्तुती- Bobby Raj

