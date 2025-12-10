सर्दियों में सोकर उठने के बाद आंखें सूजी और चिपचिपी क्यों रहती हैं? जानें कारण और बचने के लिए क्या करें

Winter Eye Care Tips: सर्दियों का मौसम जितना ठंडक और आराम लेकर आता है, उतनी ही कुछ छोटी-छोटी परेशानियां भी दे जाता है. उन परेशानियों में से एक है सुबह उठते ही आंखों का सूज जाना, भारी महसूस होना और पलकों पर चिपचिपापन जमा होना. कई लोगों को लगता है कि यह सिर्फ नींद के कारण होता है, लेकिन असल में इसके पीछे कई वजहें छिपी होती हैं. ठंडी हवा, कमरे में नमी की कमी, शरीर में पानी की कमी और एलर्जी ये सभी मिलकर आंखों को रात भर में सूखा, सेंसिटिव और चिपचिपा बना सकते हैं. अगर इस पर ध्यान न दिया जाए, तो यह आगे चलकर जलन, लालपन और आंखों के संक्रमण तक का कारण बन सकता है. इसलिए जरूरी है कि हम इस समस्या के पीछे के कारणों को समझें और समय रहते सही सावधानियां अपनाएं.

क्यों सूज जाती हैं आंखें और चिपचिपी पलकों के कारण | Why Do Eyes Swell and Eyelids Become Sticky?

1. सर्दियों में हवा की नमी कम होना

ठंड में हवा बहुत ड्राय हो जाती है. इसे हम लो ह्यूमिडिटी कहते हैं. ऐसी हवा आंखों की नमी को खींच लेती है, जिससे रातभर में आंखें सूखकर भारी और चिपचिपी हो जाती हैं.

2. हीटर का ज्यादा उपयोग

अगर आप रूम हीटर का इस्तेमाल करते हैं, तो कमरे की नमी और कम हो जाती है. इससे आंखों की टीयर लेयर यानी आंसुओं की पतली परत प्रभावित होती है और सुबह चिपचिपापन महसूस होता है.

ये भी पढ़ें: सर्दी में बार-बार पेशाब आने से हैं परेशान? जानिए 3 बड़ी वजह और घरेलू उपाय

3. शरीर में पानी की कमी (डिहाइड्रेशन)

सर्दियों में प्यास कम लगती है, इसलिए लोग पानी भी कम पीते हैं. लेकिन, ऐसा करने से शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है, जो आंखों की नमी पर सीधा असर डालता है और आंखें सूजी हुई दिख सकती हैं.

4. एलर्जी और धूल-मिट्टी

सर्दियों में अक्सर कमरे बंद रहते हैं, जिससे अंदर धूल-मिट्टी जमा होती रहती है. इससे एलर्जी बढ़ती है और आंखों में सूजन, जलन और चिपचिपापन आ सकता है.

5. नींद पूरी न होना

कम नींद या खराब नींद भी आंखों को सुजाकर भारी बना देती है. खासकर अगर आप देर रात तक मोबाइल या स्क्रीन देखते हैं, तो आंखों पर इसका सीधा असर होता है.

6. साइनस या ठंड लगना

जिन लोगों को साइनस की समस्या रहती है, उनके चेहरे की नसों में सूजन आ जाती है, जो आंखों को भी प्रभावित करती है.

ये भी पढ़ें: रात को पानी पीकर सोने के फायदे और भूखे सोने के फायदे: सेहत के लिए कौन सा तरीका है बेहतर?

बचने के आसान और असरदार तरीके:

रात में सोने से पहले आंखों पर ठंडे पानी के छींटे मारें.

कमरे में नमी बनाकर रखने के लिए ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करें.

पर्याप्त पानी पिएं, भले ही प्यास न लगे.

सोने से 1–2 घंटे पहले स्क्रीन टाइम कम कर दें.

घर की साफ-सफाई रखें ताकि धूल-मिट्टी से एलर्जी न बढ़े.

जरूरत पड़े तो डॉक्टर द्वारा सुझाई गई ल्युब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें.

सर्दियों में आंखों का सूजना और चिपचिपा होना आम समस्या है, लेकिन सही देखभाल से आप इसे आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं. थोड़ी सावधानी और कुछ छोटे बदलाव आपकी आंखों को पूरे मौसम आरामदायक और हेल्दी बनाए रख सकते हैं.

Watch Video: ब्रेन ट्यूमर के शुरुआती लक्षण, कारण और इलाज | Brain Tumor In Hindi

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)