मुंह में बार-बार छाले क्‍यों हो रहे हैं, कहीं ये शरीर में पित्त बढ़ने के लक्षण तो नहीं, जानें

अगर आप भी बार-बार होने वाले इन छालों से परेशान हैं और खाते-पीते वक्त होने वाली जलन से तंग आ चुके हैं, तो यह जानकारी आपके बहुत काम आएगी.

शरीर में पित्त बढ़ने का संकेत है बार-बार मुंह में हो रहे छाले, अनदेखा करना पड़ सकता है भारी
नई दिल्ली:

मुंह के छालों को अक्सर हम मामूली समझकर छोड़ देते हैं, यह सोचकर कि 'पेट साफ नहीं है इसलिए हो गए होंगे'. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये छाले सिर्फ पेट की गर्मी नहीं, बल्कि शरीर के अंदर चल रही किसी बड़ी उथल-पुथल का इशारा भी हो सकते हैं? अगर आप भी बार-बार होने वाले इन छालों से परेशान हैं और खाते-पीते वक्त होने वाली जलन से तंग आ चुके हैं, तो यह जानकारी आपके बहुत काम आएगी.

क्यों होते हैं मुंह में बार-बार छाले?

आयुर्वेद की मानें तो हमारे शरीर में पित्त बढ़ने की वजह से छाले होते हैं. जब पाचन तंत्र बिगड़ता है, तो उसका असर पेट से लेकर लिवर और आंतों तक पड़ता है. अगर स्थिति गंभीर हो जाए, तो ये छाले सांस की नली तक फैल सकते हैं और पेट में अल्सर की वजह भी बन सकते हैं.

इसके कुछ मुख्य कारण ये भी हैं:

  1. विटामिन B12 की कमी.
  2. लगातार रहने वाली कब्ज.
  3. बहुत ज्यादा मिर्च-मसाले वाला खाना.
  4. मुंह में होने वाला इन्फेक्शन.
छालों से राहत पाने के 5 आसान घरेलू नुस्खे

अगर छालों की वजह से बोलना और खाना मुश्किल हो गया है, तो इन देसी उपायों को आजमाएं:

  1. मुलेठी और शहद: मुलेठी पाउडर में शहद मिलाकर दिन में दो बार लें. यह पेट को ठंडक देता है और छालों को जल्दी भरता है.
  2. त्रिफला चूर्ण: रात को सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ त्रिफला चूर्ण लें. इससे पेट साफ होगा और कब्ज की समस्या खत्म होगी, जिससे छाले अपने आप कम होने लगेंगे.
  3. नारियल पानी: नारियल पानी की तासीर ठंडी होती है. यह पाचन सुधारता है और शरीर की गर्मी शांत करता है. दिन में दो बार इसे पिएं.
  4. घी और मिश्री का लेप: अगर जलन बहुत ज्यादा है, तो रात में जीभ पर घी में मिश्री मिलाकर लगाएं. इससे तुरंत राहत मिलेगी.
  5. फिटकरी का पानी: मुंह के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए फिटकरी के पानी से कुल्ला (Gargle) करना बहुत फायदेमंद रहता है.

खान-पान में क्या बदलाव करें?

सिर्फ इलाज काफी नहीं, परहेज भी जरूरी है. जब तक छाले ठीक न हों, गर्म और मसालेदार खाने से पूरी तरह दूरी बना लें. अपनी डाइट में दही, छाछ और ठंडे फलों को शामिल करें. ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ (Liquids) लें.

Note: अगर छाले 7 दिनों में ठीक नहीं होते या बार-बार होते हैं, तो इसे हल्के में न लें और तुरंत डॉक्टर की सलाह लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

