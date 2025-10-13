विज्ञापन
प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर क्यों लिखते हैं ऐसे कोड वर्ड्स, जिन्हें समझना होता है मुश्किल, जानें वजह, समझने का तरीका

Doctor Prescription: डॉक्टर ऐसे प्रिस्क्रिप्शन क्यों देते हैं, जो आम लोगों को जल्दी से समझ नहीं आते हैं,  लेकिन फार्मासिस्ट  तुरंत समझ जाते हैं. आइए जानते हैं क्यों करते हैं कोड वर्ड्स का इस्तेमाल?

प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर क्यों लिखते हैं ऐसे कोड वर्ड्स, जिन्हें समझना होता है मुश्किल, जानें वजह, समझने का तरीका
डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखने के लिए एक लैटिन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं.

Why Doctors Write Unreadable Prescriptions: जब भी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वह हमें एक प्रिस्क्रिप्शन लिखकर देते हैं और कहते हैं कि फार्मासिस्ट से इसमें लिखी दवाइयां ले लीजिए. हालांकि जब हम उस प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो उसमें लिखे वर्ड्स किसी कोड वर्ड्स से कम नहीं लगते, लेकिन जैसे फार्मासिस्ट के पास उस प्रिस्क्रिप्शन को लेकर जाते हैं, तो वह तुरंत कोड वर्ड समझ जाता है और गोलियों से भरी एक पुड़िया आपको थमा देता है. ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर डॉक्टर ऐसे प्रिस्क्रिप्शन क्यों देते हैं, जो आम लोगों को जल्दी से समझ नहीं आते. आइए इस बारे में जानते हैं.

डॉक्टर किस भाषा में लिखते हैं प्रिस्क्रिप्शन

दरअसल डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखने के लिए एक लैटिन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, जो साइंस  और शॉर्टहैंड का कॉम्बिनेशन होता है, हालांकि डॉक्टरों की ओर से प्रिस्क्रिप्शन में लिखी गई इस लैंग्वेज का उद्देश्य किसी को भी भ्रमित करना नहीं है. दरअसल इस लैंग्वेज का इस्तेमाल हेल्थ केयर प्रोफेशनल के बीच सटीक और तेजी से कम्युनिकेशन के लिए डिजाइन किया गया है.

क्यों प्रिस्क्रिप्शन एक पहेली की तरह लगते हैं?

डॉक्टर संक्षिप्ताक्षरों (Abbreviations) और लैटिन शब्दों का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि ये सदियों से ग्लोबल मेडिकल ट्रेडिशन का  हिस्सा रहे हैं. जिसकी वजह से अस्पतालों और दवा की दुकानों में कम्युनिकेशन आसानी से हो जाता है.

आइए जानते हैं डॉक्टर कैसे कोड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं:

  • प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर Rx लिखते हैं, जिसका  लैटिन लैंग्वेज में अर्थ है "इसे ले लो".
  • प्रिस्क्रिप्शन में OD, BD, TDS, QID मेडिसिन की फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है.
  • प्रिस्क्रिप्शन में OD का अर्थ है: दिन में एक बार
  • प्रिस्क्रिप्शन में BD का अर्थ है: दिन में दो बार
  • प्रिस्क्रिप्शन में TDS का अर्थ है: दिन में तीन बार
  • प्रिस्क्रिप्शन में QID का अर्थ है: दिन में चार बार
  • प्रिस्क्रिप्शन में HS का अर्थ है: सोने के समय
  • प्रिस्क्रिप्शन में SOS का अर्थ है: आवश्यकतानुसार

आपको बता दें, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में लिखे गए इन कोड वर्ड्स  से यह समझने में मदद मिलती है कि  दवाइयां कितनी बार और कब लेनी चाहिए.

इसी के साथ आपको बता दें, प्रिस्क्रिप्शन में  अगर आपको दो नाम दिखाई देते हैं, जैसे क्रोसिन (पेरासिटामोल), तो ऐसा इसलिए है क्योंकि डॉक्टर अक्सर ब्रांड नाम (क्रोसिन) और कभी-कभी जेनेरिक नाम (पेरासिटामोल) भी लिखते हैं. भारत में एक ही दवा के हजारों ब्रांड उपलब्ध हैं. नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) अब डॉक्टरों को जेनेरिक दवाएं लिखने की सलाह देता है.

दवा का समय और भोजन कितना मायने रखता है?

प्रिस्क्रिप्शन में दवा के समय के बारे में भी लिखा होता है, जिसमें बताया जाता है कि दवा को खाना खाने से पहले खाना चाहिए या बाद में. जैसे:-

भोजन से पहले (AC या BF लिखा होगा) - जिसका अर्थ है खाली पेट दवा लें.
भोजन के बाद (PC या AF) - भोजन के बाद दवा लें.
Water/Milk के साथ - यह उन दवाओं के लिए है, जो पेट में जलन पैदा करती है.

प्रिस्क्रिप्शन में समय और दवा लेने के तरीके के बारे में क्यों लिखा जाता है?

आपको बता दें, कुछ दवाएं, जैसे एंटीबायोटिक्स या थायराइड की दवाएं, गलत तरीके से लेने पर असर खो देती हैं. कुछ अन्य, जैसे NSAIDs (दर्द निवारक), बिना खाए लेने पर एसिडिटी का कारण बन सकती हैं.  इसलिए जब आपका डॉक्टर "AF" पर गोला बनाता है, तो इसका मतलब ये है कि दवा के  खाने के बाद लेना है.

क्या है CAPS, TAB, SYP, OINT, DROPS का अर्थ?

TAB - टैबलेट
CAP - कैप्सूल
SYP - सिरप
OINT - मलहम
DROPS - लिक्विड ड्रॉप (आमतौर पर आंखों, कानों या नाक के लिए)
INJ - इंजेक्शन
CREAM/GEL - टॉपिकल फॉर्मूलेशन

