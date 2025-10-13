शाम को 7 बजे के बाद खाना क्यों नहीं खाना चाहिए?

Is Fasting From 7pm Good: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों की खाने-पीने की आदतें थोड़ी बिगड़ गई हैं. देर रात तक काम करना, मोबाइल या टीवी देखते हुए देर से खाना खाना अब आम बात हो गई है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शाम में 7 बजे के बाद खाना न खाने से आपकी सेहत को क्या चमत्कारी फायदे पहुंच सकते हैं? अगर नहीं, तो जानने के लिए स्टोरी में बने रहिए. आइए जानते हैं, शाम में 7 बजे के बाद ऐसा करने से शरीर और मन दोनों को कैसे फायदे मिलते हैं.

रात का खाना खाने का सही समय क्या है? | Is It Good To Eat Dinner Early?

बेहतर पाचन: रात में देर से खाने से पाचन बिगड़ सकता है. शाम को 7 बजे तक खाना खाने से भोजन पूरी तरह पच जाता है और पेट हल्का महसूस होता है, जिससे अपच, गैस, एसिडिटी जैसी समस्याओं से राहत पाई जा सकती हैं. जिन लोगों को पेट से जुड़ी दिक्कतें रहती हैं उनके लिए यह आदत बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है.

इसे भी पढ़ें: Diwali 2025: इस दीवाली जरूर ट्राई करें ये शुगर-फ्री मिठाइयां, स्वाद और सेहत का बेहतरीन कॉम्बो

वजन कंट्रोल में रहता है: अगर आप वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो 7 बजे के बाद खाना न खाना आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है. देर रात खाने से शरीर को कैलोरी बर्न का पूरा समय नहीं मिल पता है, जिससे फैट स्टोर होने लगता है और वजन बढ़ सकता है.

अच्छी नींद: देर से खाना खाने पर शरीर को खाना पचाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे नींद प्रभावित हो सकती है. ऐसे में अगर आप 7 बजे तक खाना खा लेते हैं तो शरीर को आराम करने का पर्याप्त समय मिल जाता है और नींद आने में भी आसानी हो सकती है.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)