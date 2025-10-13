What Is The Healthiest Food To Eat Every Day: दिन की शुरुआत अगर अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा जाता है. वहीं, अगर सुबह की शुरुआत पौष्टिक खाने से हो, तो शरीर और दिमाग दोनों को एनर्जेटिक रखा जा सकता है, लेकिन कई लोग ऑफिस के लिए लेट होने के चक्कर में नाश्ता खाना छोड़ देते हैं या फिर जल्दी में कुछ भी खा लेते हैं. आपकी ये आदत धीरे-धीरे शरीर की ऊर्जा, पाचन, और मानसिक संतुलन पर बुरा असर डाल सकती है. इसलिए यह जानना बेहद जरूरी है कि शरीर को हेल्दी रखने के लिए सुबह क्या खाना चाहिए?

ऐसा क्या खाएं जिससे शरीर स्वस्थ रहें?

ओट्स: ओट्स, दलिया या सूजी का उपमा जैसी चीजें खाने में हल्की जरूर होती हैं, लेकिन इनमें पर्याप्त मात्रा में फाइबर पाया जाता है. यह पाचन को सुधारती हैं और पेट को लंबे समय तक भरा रखती हैं. आप चाहें तो इनमें फल, दूध या ड्राई फ्रूट्स मिलाकर इनका स्वाद और पोषण दोनों बढ़ा सकते हैं.

इसे भी पढ़ें: शाम को 7 बजे के बाद खाना क्यों नहीं खाना चाहिए?

स्प्राउट्स : मूंग, चना या मसूर स्प्राउट्स में प्रोटीन और विटामिन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है. सुबह इन्हें नींबू, टमाटर और प्याज के साथ सलाद की तरह खाया जा सकता है. यह स्वाद और पोषण का बेहतरीन कॉम्बो है. इसका सेवन शरीर में नमी बनाए रखते हैं और मांसपेशियों को मजबूत करते हैं.

फल और ड्राई फ्रूट्स: केला, सेब, पपीता और संतरे के साथ अगर आप दिन की शुरुआत करते हैं तो शरीर को हेल्दी रख सकते हैं. इनमें पाई जाने वाली नेचुरल शुगर शरीर को एनर्जेटिक बनाए रख सकते हैं. वहीं, अगर बात करें बादाम, अखरोट या किशमिश की तो यह दिल की सेहत और दिमाग दोनों के लिए फायदेमंद हैं.

दही: दही में कैल्शियम और प्रोटीन दोनों की मात्रा भरपूर होती है. इसका सेवन हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है. इसलिए रोजाना एक कटोरी दही को अपने डाइट का हिस्सा जरूर बनाए. यह आपके शरीर के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)