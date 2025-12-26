Health Benefits of Lotus Flower : कमल का फूल सिर्फ देखने में सुंदर नहीं होता, बल्कि यह आयुर्वेद में किसी वरदान से कम नहीं है. हिंदू धर्म में पूजनीय होने के साथ-साथ यह सेहत के लिए भी 'कमाल' का काम करता है. कमल के फूल, पत्तियां, बीज और जड़; सब कुछ औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है.

क्यों खास है कमल?

Medicinal properties of Lotus : हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, कमल में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं. यह शरीर को ठंडक देने और मन को शांत रखने में मदद करता है. कुछ र‍िसर्च भी कमल के फूल के फायदों और गुणों के बारे में जानने के लिए मददगार हैं.

कमल के मुख्य फायदे (Benefits of Lotus)

तनाव और नींद की समस्या: अगर आपको भागदौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस रहता है या नींद नहीं आती, तो कमल की चाय या इसका अर्क बहुत फायदेमंद है. यह मन को शांत कर अच्छी नींद लाने में मदद करता है. ब्लड प्रेशर और दिल की सेहत: आयुर्वेद में इसे 'हृदय टॉनिक' माना गया है. यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने और खून को साफ करने (Blood Purifier) में मदद करता है. पेट की समस्याएं: पेट की जलन, पाचन की दिक्कत या मुंह के छालों में कमल का इस्तेमाल बहुत राहत देता है. यह पेट को साफ रखने में भी मददगार है. लिवर और इम्युनिटी: यह लिवर से जुड़ी समस्याओं को दूर करता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) को बढ़ाता है. त्वचा के लिए वरदान: कमल के एंटीऑक्सीडेंट गुण स्किन को हाइड्रेटेड रखते हैं और चेहरे पर चमक लाते हैं. इसके अर्क से बनी चीजें सूजन कम करने में भी कारगर हैं.

कैसे करें इस्तेमाल?

आप कमल के फूल, पत्तियों या बीजों का उपयोग कर सकते हैं. इसकी पत्तियों का इस्तेमाल शरीर को डिटॉक्स करने के लिए भी किया जाता है.

नोट: किसी भी रूप में इसका सेवन शुरू करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

