Akshay Kumar Box Office Report 2025: अक्षय कुमार की 2025 में रिलीज हुईं 5 फिल्में, 705 करोड़ लगा दांव पर, जानें कमाए कितने करोड़

Akshay Kumar Box Office Report 2025: बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने साल 2025 में एक बार फिर अपनी बहुमुखी प्रतिभा का लोहा मनवाया. इस साल उनकी पांच फिल्में रिलीज हुईं स्काई फोर्स, केसरी चैप्टर 2, कन्नप्पा (कैमियो), हाउसफुल 5 और जॉली एलएलबी 3. एक्शन, पैट्रियॉटिक ड्रामा, कॉमेडी और माइथोलॉजिकल तक हर जॉनर में अक्षय ने दर्शकों का मनोरंजन किया. हालांकि कुछ फिल्में बजट के मुकाबले पूरी तरह सफल नहीं रहीं. आइए जानते हैं इन फिल्मों के बजट, कलेक्शन और सफलता की कहानी.

अक्षय कुमार की स्काई फोर्स (24 जनवरी 2025) साल की पहली रिलीज थी. यह फिल्म 1965 के भारत-पाक युद्ध पर आधारित एयर स्ट्राइक की कहानी थी, जिसमें वीर पहाड़िया, सारा अली खान और निम्रत कौर भी थे. आईएमडीबी के मुताबिक, बजट 130 करोड़ रुपये था. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 155 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म एवरेज रही.

इसके बाद अक्षय कुमार की 'केसरी चैप्टर 2: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग' (18 अप्रैल 2025) रिलीज हुई. जलियांवाला बाग नरसंहार पर आधारित यह कोर्टरूम ड्रामा थी, जिसमें अक्षय ने सी. शंकरन नायर का रोल प्ले किया. आर. माधवन और अनन्या पांडे के साथ उनकी एक्टिंग की तारीफ हुई. बजट लगभग 100 करोड़ था और कलेक्शन रहा 143 करोड़ रुपये.

गर्मियों में रिलीज हुई कन्नप्पा (27 जून 2025), तेलुगु माइथोलॉजिकल फिल्म थी जिसमें अक्षय ने भगवान शिव का कैमियो किया था. विष्णु मंचू लीड रोल में थे, प्रभास और मोहनलाल भी कैमियो में नजर आए थे. बजट 150 करोड़ रुपये था, लेकिन कलेक्शन सिर्फ 48 करोड़ रहा.

अक्षय कुमार की हाउसफुल 5 (6 जून 2025) भी बहुत बड़ा चमत्कार नहीं कर सकी. अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख, जैकलीन फर्नांडिस जैसे दिग्गज सितारों की इस फिल्म का बजट 225 करोड़ रुपये था. इसने वर्ल्डवाइड 292 करोड़ रुपये की कमाई की थी.

अक्षय कुमार की साल 2025 की आखिरी फिल्म जॉली एलएलबी 3 (19 सितंबर 2025) थी. जिसमें उनके साथ अरशद वारसी भी नजर आए थे. बजट 100 करोड़ रुपये था और कलेक्शन 170 करोड़.

कुल मिलाकर, अक्षय कुमार 2025 में सबसे व्यस्त स्टार रहे. उनकी फिल्मों ने विविधता दिखाई लेकिन बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हुई. इस तरह अक्षय कुमार पर 705 करोड़ रुपये दांव पर लगे लेकिन वह बॉक्स ऑफिस से सिर्फ 808 करोडज़ रुपये ही कमा सके.