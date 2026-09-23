लिंफ नोड्स कितने दिन तक सूजी रहें तो चिंता की बात है? कैंसर विशेषज्ञ ने बताया कब कराएं जांच

Neck Lump Warning Signs: गर्दन में छोटी सी गांठ या सूजी हुई लिंफ नोड्स अक्सर सर्दी-जुकाम, गले के इंफेक्शन या वायरल बीमारी के कारण हो सकती हैं. लेकिन अगर यह गांठ कई हफ्तों तक बनी रहे, लगातार बड़ी होती जाए या इसके साथ बिना वजह वजन कम होना, बुखार और रात में पसीना आने जैसे लक्षण दिखें, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. कैंसर विशेषज्ञ बता रहे हैं कि किन संकेतों के बाद ऑन्कोलॉजिस्ट से सलाह लेना जरूरी हो सकता है.

गर्दन में छोटी सी गांठ महसूस होने पर ज्यादातर लोग इसे सर्दी-जुकाम या गले के इंफेक्शन से जोड़कर नजरअंदाज कर देते हैं. कई बार ऐसा करना गलत भी नहीं होता, क्योंकि शरीर में इंफेक्शन होने पर लिंफ नोड्स का सूजना एक सामान्य प्रतिक्रिया है. लेकिन अगर इंफेक्शन ठीक होने के बाद भी गांठ बनी रहे या धीरे-धीरे बढ़ती जाए, तो इसे सिर्फ इंफेक्शन मानकर छोड़ना सही नहीं है.

सूजी हुई लिंफ नोड्स कब चिंता का कारण बन सकती हैं? ✅ गांठ 2-4 हफ्ते बाद भी बनी रहे ✅ आकार लगातार बढ़ रहा हो ✅ गांठ दर्द रहित हो ✅ गांठ सख्त महसूस हो ✅ वजन तेजी से कम हो रहा हो ✅ लगातार बुखार आता हो ✅ रात में ज्यादा पसीना आता हो ✅ शरीर के कई हिस्सों में लिंफ नोड्स सूज जाएं

लिंफ नोड्स क्या होती हैं और इनमें सूजन क्यों आती है?

लिंफ नोड्स हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम का एक अहम हिस्सा हैं. सर्दी-जुकाम, गले में इंफेक्शन, दांतों की समस्या, त्वचा के इंफेक्शन या दूसरे वायरल और बैक्टीरियल इंफेक्शन के दौरान ये सूज सकते हैं. आमतौर पर इंफेक्शन ठीक होने के साथ इनकी सूजन भी कम होने लगती है. इंफेक्शन के दौरान सूजी हुई गांठ में दर्द या छूने पर संवेदनशीलता भी हो सकती है.

कितने दिन तक सूजी हुई लिंफ नोड्स सामान्य मानी जाती हैं?

गांठ कई हफ्तों तक बनी रहे, तो इसकी जांच जरूरी हो सकती है. खास तौर पर तब जब उसका आकार लगातार बढ़ रहा हो, वह बिना दर्द के हो, काफी सख्त महसूस हो या दबाने पर आसानी से हिलती न हो. शरीर के एक से ज्यादा हिस्सों में लिंफ नोड्स का सूजना भी डॉक्टर को दिखाने की वजह हो सकता है. हालांकि, इन संकेतों का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति को कैंसर है. कई बार लंबे समय तक सूजन की वजह इंफेक्शन या दूसरी गैर-कैंसर वाली स्थितियां भी हो सकती हैं.

सूजी हुई लिंफ नोड्स के कौन से संकेत चिंता बढ़ा सकते हैं?

कुछ दूसरे लक्षणों पर भी ध्यान देना जरूरी है. अगर लिंफ नोड्स की सूजन के साथ बिना वजह वजन कम हो रहा है, लगातार बुखार रहता है, रात में बहुत ज्यादा पसीना आता है, थकान बनी रहती है या भूख कम हो गई है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. इन लक्षणों की कई वजहें हो सकती हैं, लेकिन कुछ मामलों में ये लिंफोमा जैसे कैंसर से भी जुड़े हो सकते हैं.

ऑन्कोलॉजिस्ट को कब दिखाना चाहिए?

हर सूजी हुई लिंफ नोड के लिए सीधे ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं होती. शुरुआत में डॉक्टर मरीज की मेडिकल हिस्ट्री और गांठ की जांच करते हैं. अगर इंफेक्शन का इलाज होने के बाद भी सूजन बनी रहती है, गांठ बढ़ती जाती है या इसकी कोई साफ वजह नहीं मिलती, तो डॉक्टर आगे की जांच की सलाह दे सकते हैं.

लिंफ नोड्स में सूजन होने पर क्या करें?

खुद से एंटीबायोटिक न लें

सूजन का समय नोट करें

अन्य लक्षणों पर नजर रखें

डॉक्टर की सलाह के बिना जांच टालें नहीं

हर सूजी हुई लिंफ नोड कैंसर नहीं होती, लेकिन ये लक्षण नजरअंदाज न करें

जरूरत पड़ने पर ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड या दूसरी इमेजिंग जांच की जा सकती है. कुछ मामलों में लिंफ नोड की बायोप्सी भी करनी पड़ सकती है. बायोप्सी से यह पता लगाने में मदद मिलती है कि गांठ की वजह इंफेक्शन है, शरीर में सूजन से जुड़ी कोई समस्या है या कोई गंभीर बीमारी.

एक आम गलती यह भी है कि लोग लिंफ नोड सूजने पर खुद से बार-बार एंटीबायोटिक लेना शुरू कर देते हैं. अगर बैक्टीरियल इंफेक्शन मौजूद नहीं है, तो एंटीबायोटिक लेने से फायदा नहीं होगा. इससे असली वजह की जांच में देरी भी हो सकती है.

इसलिए लिंफ नोड्स की सूजन को लेकर न तो बेवजह डरने की जरूरत है और न ही इसे लंबे समय तक नजरअंदाज करने की. अगर गांठ बनी रहती है, बढ़ती है या उसके साथ बिना वजह वजन कम होना, लगातार बुखार या रात में ज्यादा पसीना आने जैसे लक्षण हैं, तो डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है. समय पर जांच कराने से कई बार चिंता दूर हो जाती है और अगर कोई गंभीर समस्या है, तो उसका पता भी जल्दी चल सकता है.