मटर के दाने जैसा दिखने वाला ये शरीर का हिस्सा, कई रोगों से करता है प्रोटेक्ट

Lymph Nodes Kya Hota Hai: हमारे शरीर में कई जटिल अंग होते हैं, जिनको समझना मुश्किल होता है लेकिन वो शरीर के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. ऐसा ही एक अंग है लिम्फ नोड्स, जो दिखने में मटर के दाने जैसा होता है लेकिन शरीर को कई तरह से सुरक्षा प्रदान करता है. हालांकि, छोटे आकार के होने की वजह से संक्रमण का खतरा बना सकता है. लिम्फ नोड्स शरीर के लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि ये प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा होते हैं. ये शरीर से निकलने वाले सफेद पानी जैसे पदार्थ लसीका द्रव को छानने का काम करते हैं और उसमें मौजूद बैक्टीरिया और हानिकारक पदार्थों को अलग करने का काम करते हैं.

अगर शरीर में कोई संक्रमण या हानिकारक बैक्टीरिया है, तो लिम्फ उन्हें खत्म करने का काम करते हैं और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं. लसीका द्रव को साफ करना इनका मुख्य काम होता है. साफ होकर लसीका द्रव को वापस रक्तप्रवाह में भेजा जाता है. कुल मिलाकर ये एक छन्नी की तरह काम करता है. अगर फिर भी शरीर में किसी तरह का संक्रमण रह जाता है तो लिम्फ में हल्की सूजन आ जाती है और ये संकेत होता है कि शरीर में कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन हर सूजन बीमारी का संकेत नहीं करती है.

शरीर में कई जगह मौजूद होता है Lymph Nodes

लिम्फ नोड्स सिर्फ गर्दन में ही मौजूद नहीं रहते हैं, बल्कि बगल, छाती और पेट में भी होते हैं. ये सारे मटर जैसे दाने 24 घंटे शरीर को बीमारियों से बचाने का काम करते हैं. लिम्फ नोड्स शरीर का इतना जरूरी हिस्सा हैं, तो इसका ध्यान रखना भी जरूरी है. इसके लिए गर्म पानी का सेवन करना अच्छा रहेगा, क्योंकि गर्म पानी शरीर से टॉक्सिन निकालने का काम करता है और सारे गंदे बैक्टीरिया बाहर आ जाते हैं. इसके साथ हल्दी और अदरक का सेवन भी कर सकते हैं. इसे काढ़े के रूप में लिया जा सकता है. हल्दी और अदरक दोनों ही एंटीबायोटिक्स से भरपूर होती हैं, जो शरीर को रोगों से बचाती हैं.

कैसे रखें लिम्फ नोड्स का ध्यान

मालिश और सिकाई करना भी लिम्फ नोड्स के लिए अच्छा होता है. अगर लिम्फ नोड्स में दुखन या सूजन का अहसास होता है, तो सेंक कर सकते हैंय सेंक करने के लिए सूती कपड़े को तवे पर गर्म करें और अपनी गर्दन पर लगाएं. लिम्फ नोड्स में सूजन आने की वजह से कई बार बुखार और निगलने में परेशानी होती है. संतुलित आहार के जरिए भी लिम्फ नोड्स का ध्यान रखा जा सकता है. इसके लिए फलों के साथ-साथ प्रोटीन युक्त भोजन भी करना चाहिए, जो लिम्फ नोड्स को मजबूती देता है.

