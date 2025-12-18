Bawaseer Ka Pakka Ilaj | Piles Treatment in Hindi: क्या आप भी सुबह फ्रेश होते समय दर्द और जलन से डरते हैं? क्या बवासीर (Piles) के मस्सों ने आपका उठना-बैठना मुश्किल कर दिया है? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं. आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और खराब खान-पान ने इस बीमारी को बहुत आम बना दिया है.अक्सर लोग शर्म के मारे इस बीमारी को छिपाते हैं, जिससे समस्या बढ़कर 'मस्सों' का रूप ले लेती है. लेकिन क्या इन मस्सों को बिना ऑपरेशन, जड़ से खत्म किया जा सकता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने बात की जाने-माने आयर्वेद‍िक एक्‍सपर्ट राम अवतार (Ayurvedic Expert Dr. Ram Avatar) से. उन्होंने हमें बताया कि आयुर्वेद में इसका पक्का इलाज कैसे संभव है.

बवासीर के मस्से को जड़ से खत्म करने के आसान घरेलू उपाय

मरीज धैर्य रखे और सही डाइट के साथ आयुर्वेदिक नुस्खे अपनाए, तो ऑपरेशन की नौबत ही नहीं आती.

जब आप टॉयलेट में जोर लगाते हैं, तो गुदा मार्ग (Anal area) की नसों पर दबाव पड़ता है. यही नसें फूलकर 'मस्से' बन जाती हैं.

यहां जानें क्या बवासीर पूरी तरह ठीक हो सकती है?

क्या बवासीर का पक्का इलाज संभव है? | Kya Bawaseer Ka Pakka Ilaj Ho Sakta Hai

हमने आयर्वेद‍िक एक्‍सपर्ट राम अवतार से इस सवाल का जवाब पाने की कोशिश की कि सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बवासीर पूरी तरह ठीक हो सकती है. डॉक्‍टर राम अवतार बताते हैं कि बवासीर का पक्का इलाज बिल्कुल संभव है, लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ दवाई पर निर्भर नहीं रहना होगा. आयुर्वेद सिम्प्टम्स (लक्षण) को नहीं, बल्कि जड़ को पकड़ता है. बवासीर की जड़ है, पेट की खराबी और कब्ज (Constipation). अगर आपने अपनी पाचन क्रिया (Digestion) सुधार ली, तो मस्से अपने आप सूखकर झड़ जाएंगे.

डॉ. शर्मा का कहना है कि अगर मरीज धैर्य रखे और सही डाइट के साथ आयुर्वेदिक नुस्खे अपनाए, तो ऑपरेशन की नौबत ही नहीं आती.

बवासीर के मस्से क्यों होते हैं? | Bawaseer Ke Karan

इलाज से पहले कारण जानना जरूरी है. आयर्वेद‍िक एक्‍सपर्ट राम अवतार (Ayurvedic Expert Dr. Ram Avatar) समझाते हैं कि जब हम मैदा, मिर्च-मसाले और बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, तो पेट में गंदगी जमा होने लगती है. इससे मल (stool) सख्त हो जाता है. डॉ. राम अवतार कहते हैं कि जब आप टॉयलेट में जोर लगाते हैं, तो गुदा मार्ग (Anal area) की नसों पर दबाव पड़ता है. यही नसें फूलकर 'मस्से' बन जाती हैं. इसे ही बवासीर या पाइल्स कहते हैं.

बवासीर को जड़ से खत्म करने के आसान घरेलू उपाय | Bawaseer Ka Pakka Ilaj

छाछ और जीरा (Buttermilk & Cumin) : डॉ. राम अवतार का कहते हैं सबसे बेहतर नुस्खा है छाछ. बवासीर के मरीज के लिए छाछ रामबाण है. बवासीर से राहत पाने के लिए आप एक गिलास ताजी छाछ में एक चुटकी भुना हुआ जीरा और थोड़ा सा काला नमक मिलाकर रोज दोपहर के खाने के बाद पिएं.यह पेट की गर्मी को शांत करता है और मस्सों की जलन कम करता है. त्रिफला चूर्ण (Triphala Powder) : डॉ. राम अवतार का कहना है कि पेट साफ रखना सबसे जरूरी है. रात को सोते समय एक चम्मच त्रिफला चूर्ण हल्के गुनगुने पानी के साथ लें. इससे सुबह पेट आसानी से साफ होगा और मस्सों पर जोर नहीं पड़ेगा. मूली का रस (Radish Juice) : द‍िसंबर का महीना है और मूली आपके लएि कमाल कर सकती है. डॉ. शर्मा बताते हैं कि मूली में ऐसे गुण होते हैं जो मस्सों को गलाने में मदद करते हैं. बवासीर से राहत पाने के लिए आप सुबह खाली पेट आधा कप मूली का रस पिएं. अगर कड़वा लग सकता है. ऐसे में आप इसमें एक चम्‍मच शहद मिला सकते हैं. यह बवासीर के दर्द को कम करने में मददगार होगा. जात्यादि तेल (Jatyadi Oil) का प्रयोग : अगर मस्सों में दर्द या खुजली ज्यादा है, जात्यादि तेल लगाने की सलाह डॉक्‍टर राम अवतार देते हैं. वे बताते हैं कि शौच यानी फ्रेश होने के बाद और रात को सोते समय रूई के फाहे से गुदा द्वार पर यह तेल लगाने से बवासीर के मस्सों को सुखाने में मदद म‍िलती है.

बवासीर को जड़ से खत्‍म करने के लिए क्‍या खाएं? (Diet Plan by Expert)

राम अवतार सख्त हिदायत देते हैं कि बिना परहेज के कोई भी दवा असर नहीं करेगी.

क्या न खाएं: लाल मिर्च, बहुत ज्यादा मसाले, मैदे से बनी चीजें (पिज्जा, बर्गर), बैंगन और उड़द की दाल.

लाल मिर्च, बहुत ज्यादा मसाले, मैदे से बनी चीजें (पिज्जा, बर्गर), बैंगन और उड़द की दाल. क्या खाएं: पपीता, दलिया, लौकी, तोरी, मूंग की दाल और खूब सारा पानी. डॉ. शर्मा कहते हैं, "दिन भर में कम से कम 3-4 लीटर पानी पिएं ताकि कब्ज न हो."

डॉ. राम अवतार की खास सलाह

लेख के अंत में Ayurvedic Expert Dr. Ram Avatar कहते हैं, "बवासीर को शर्म का विषय न बनाएं. जैसे ही आपको लगे कि पेट साफ नहीं हो रहा या गुदा मार्ग में जलन है, तुरंत घरेलू उपाय शुरू करें. अगर मस्सों से खून आ रहा है, तो बिना देरी किए डॉक्टर से मिलें. समय रहते इलाज करने पर यह पूरी तरह ठीक हो जाता है."

बवासीर कोई लाइलाज बीमारी नहीं है. जैसा कि Dr. Ram Avatar ने बताया, अगर हम अपनी जीवनशैली थोड़ी सुधार लें और आयुर्वेद का हाथ थामें, तो मस्सों को जड़ से खत्म किया जा सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)