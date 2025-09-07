बॉडी में रेड ब्लड सेल्स कम होने पर क्या होता है? जानें नेचुरल तरीके से कैसे बढ़ाएं

Low Red Blood Cells: हमारे शरीर में खून का एक अहम हिस्सा होते हैं रेड ब्लड सेल्स (RBC), जिन्हें हिंदी में रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है. ये सेल्स फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक लाती हैं ताकि वह बाहर निकल सके. यानी, शरीर की एनर्जी और कार्यक्षमता का सीधा संबंध RBC से होता है. लेकिन, जब शरीर में रेड ब्लड सेल्स की संख्या कम हो जाती है, तो इसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है. इसे मेडिकल भाषा में एनीमिया कहा जाता है और आम बोलचाल में लोग इसे खून की कमी कहते हैं. आइए जानते हैं इसके लक्षण, कारण और इसे नेचुरल तरीके से कैसे बढ़ाया जा सकता है.

रेड ब्लड सेल्स कम होने पर क्या होता है?

जब RBC की मात्रा कम हो जाती है, तो शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती. इसके कारण कई समस्याएं हो सकती हैं:

थकान और कमजोरी: बिना ज्यादा काम किए भी थकान महसूस होती है.

सांस फूलना: हल्का काम करने पर भी सांस लेने में दिक्कत होती है.

सिरदर्द और चक्कर: दिमाग तक ऑक्सीजन की कमी से सिर भारी रहता है.

हाथ-पैर ठंडे रहना: शरीर में गर्माहट नहीं पहुंचती

त्वचा पीली पड़ना: चेहरे और होंठों का रंग फीका हो जाता है.

धड़कन तेज होना: शरीर ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए दिल की गति बढ़ा देता है

रेड ब्लड सेल्स नेचुरल तरीके से कैसे बढ़ाएं? (How to Increase Red Blood Cells Naturally?)

1. आयरन से भरपूर फूड्स

अगर आप आयरन की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं तो आयरन RBC बनाने में मदद करता . आप चुकंदर, पालक, अनार, गुड़, हरी पत्तेदार सब्जियां, मखाना खा सकते हैं.

2. फोलेट और विटामिन B12

ये दोनों विटामिन RBC के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाते हैं. अंडा, दूध, दही, केला, दालें, ब्रोकली का सेवन कर भी इसे लिया जा सकता है.

3. विटामिन C

आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है. अगर आप रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपने विटामिन सी लेवल पर भी ध्यान देने की जरूरत है. इसके लिए आपआंवला, नींबू, संतरा, टमाटर खा सकते हैं.

4. हाइड्रेशन

पर्याप्त पानी पीने से खून पतला रहता है और RBC का फ्लो बेहतर होता है. दिन में कम से कम 2.5–3 लीटर पानी पिएं.

5. योग और व्यायाम

रेगुलर एक्सरसाइज से शरीर में ऑक्सीजन फ्लो बढ़ता है. प्राणायाम, सूर्य नमस्कार और हल्की दौड़ फायदेमंद होती है.

रेड ब्लड सेल्स की कमी को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है. यह न सिर्फ थकान और कमजोरी लाता है, बल्कि शरीर की कार्यक्षमता को भी प्रभावित करता है. अच्छी खबर यह है कि सही खानपान और लाइफस्टाइल से आप इसे नेचुरल तरीके से सुधार सकते हैं.

