विज्ञापन
विशेष लिंक

किसी विटामिन की कमी से किडनी में पथरी बन सकती है? जानें इसके लिए क्या खाएं-पिएं

Which Vitamin Deficiency Causes Kidney Stones: क्या आप जानते हैं कि कुछ विटामिन्स की कमी भी किडनी स्टोन का कारण बन सकती है? आइए जानते हैं कौन-से विटामिन्स की कमी से यह समस्या हो सकती है और क्या खाएं-पिएं ताकि किडनी हेल्दी रहे.

Read Time: 3 mins
Share
किसी विटामिन की कमी से किडनी में पथरी बन सकती है? जानें इसके लिए क्या खाएं-पिएं
Which Vitamin Deficiency Causes Kidney Stones: विटामिन की कमी किडनी स्टोन का कारण.

Which Vitamin Deficiency Causes Kidney Stones: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में खानपान और लाइफस्टाइल का असर सीधे हमारे शरीर के अंगों पर पड़ता है. किडनी शरीर का ऐसा अंग है जो खून को साफ करता है और शरीर से टॉक्सिन्स को पेशाब के जरिए बाहर निकालता है. लेकिन, जब हम सही मात्रा में पानी नहीं पीते, गलत खानपान करते हैं या कुछ जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, तो किडनी में पथरी बनने का खतरा बढ़ जाता है. आपने अक्सर सुना होगा कि कैल्शियम या यूरिक एसिड की ज्यादा मात्रा से पथरी बनती है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि कुछ विटामिन्स की कमी भी किडनी स्टोन का कारण बन सकती है? आइए जानते हैं कौन-से विटामिन्स की कमी से यह समस्या हो सकती है और क्या खाएं-पिएं ताकि किडनी स्वस्थ रहे.

ये भी पढ़ें- बच्चों का दिमाग कैसे तेज करें? एक्सपर्ट से जानिए दिमागी ताकत बढ़ाने के लिए कारगर घरेलू उपाय

कौन-से विटामिन की कमी से पथरी बन सकती है?- (Deficiency of Which Vitamin Can Cause Kidney Stone)

1. विटामिन B6 की कमी

विटामिन B6 की कमी से शरीर में ऑक्सालेट नामक तत्व बढ़ जाता है, जो कैल्शियम के साथ मिलकर पथरी बना सकता है. यह विटामिन ऑक्सालेट को घुलनशील बनाने में मदद करता है, जिससे वह पेशाब के जरिए बाहर निकल जाता है.

ये भी पढ़ें- मेथी के बीजों का इस तरह करेंगे इस्तेमाल, तो इन 5 स्वास्थ्य समस्याओं का जड़ से होगा समाधान

2. विटामिन D की ज्यादा मात्रा

विटामिन D की ज्यादा मात्रा भी पथरी का कारण बन सकती है क्योंकि यह शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ा देता है. अगर विटामिन D सप्लिमेंट्स बिना डॉक्टर की सलाह के लिए जा रहे हैं, तो सावधानी जरूरी है.

3. मैग्नीशियम की कमी

मैग्नीशियम शरीर में कैल्शियम और ऑक्सालेट को संतुलित करता है. इसकी कमी से पथरी बनने की संभावना बढ़ जाती है.

ये भी पढ़ें- किन लोगों नहीं पीना चाहिए सुबह खाली पेट पानी? जानिए एक्सपर्ट ने क्या कहा

क्या खाएं-पिएं ताकि किडनी रहे हेल्दी?

  • विटामिन B6 वाले फूड्स
  • केला
  • पालक
  • सूरजमुखी के बीज
  • मछली
  • चना और दालें

मैग्नीशियम से भरपूर फूड्स

  • बादाम
  • काजू
  • ब्रोकली
  • साबुत अनाज
  • डार्क चॉकलेट (थोड़ी मात्रा में)

पानी भरपूर मात्रा में पिएं:

  • दिन में कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पिएं.
  • सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीना फायदेमंद होता है.
  • नींबू पानी भी पथरी बनने से रोकता है क्योंकि इसमें साइट्रेट होता है.

क्या नहीं खाना चाहिए?

  • बहुत ज्यादा नमक
  • रेड मीट और प्रोसेस्ड फूड
  • शुगर से भरपूर ड्रिंक्स
  • बिना सलाह के कैल्शियम सप्लिमेंट्स

किडनी में पथरी सिर्फ एक खानपान की गलती नहीं, बल्कि शरीर में पोषक तत्वों के असंतुलन का नतीजा भी हो सकती है. विटामिन B6 और मैग्नीशियम की कमी और विटामिन D की ज्यादा मात्रा इस समस्या को बढ़ा सकती है. इसलिए बैलेंस डाइट, पर्याप्त पानी और डॉक्टर की सलाह से सप्लिमेंट्स लेना बेहद जरूरी है.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar Podcast: Stress, Anxiety, Relationship | तनाव कैसे दूर करें

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Vitamin Deficiency, Kidney Stones, Kidney Stone Vitamins, Vitamin B6, Which Vitamin Deficiency Causes Kidney Stones, Kis Vitamin Ki Kami Se Kidney Ki Pathri Hoti Hai, Magnesium For Kidney Stones, Kidney Stone Risk, Foods To Prevent Kidney Stones, Vitamin B6 Rich Foods, Kidney Stone Home Remedies, Can Lack Of Vitamin B6 Cause Kidney Stones, Kidney Stone Diet Plan In Hindi
Get App for Better Experience
Install Now