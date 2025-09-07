किसी विटामिन की कमी से किडनी में पथरी बन सकती है? जानें इसके लिए क्या खाएं-पिएं

Which Vitamin Deficiency Causes Kidney Stones: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में खानपान और लाइफस्टाइल का असर सीधे हमारे शरीर के अंगों पर पड़ता है. किडनी शरीर का ऐसा अंग है जो खून को साफ करता है और शरीर से टॉक्सिन्स को पेशाब के जरिए बाहर निकालता है. लेकिन, जब हम सही मात्रा में पानी नहीं पीते, गलत खानपान करते हैं या कुछ जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, तो किडनी में पथरी बनने का खतरा बढ़ जाता है. आपने अक्सर सुना होगा कि कैल्शियम या यूरिक एसिड की ज्यादा मात्रा से पथरी बनती है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि कुछ विटामिन्स की कमी भी किडनी स्टोन का कारण बन सकती है? आइए जानते हैं कौन-से विटामिन्स की कमी से यह समस्या हो सकती है और क्या खाएं-पिएं ताकि किडनी स्वस्थ रहे.

कौन-से विटामिन की कमी से पथरी बन सकती है?- (Deficiency of Which Vitamin Can Cause Kidney Stone)

1. विटामिन B6 की कमी

विटामिन B6 की कमी से शरीर में ऑक्सालेट नामक तत्व बढ़ जाता है, जो कैल्शियम के साथ मिलकर पथरी बना सकता है. यह विटामिन ऑक्सालेट को घुलनशील बनाने में मदद करता है, जिससे वह पेशाब के जरिए बाहर निकल जाता है.

2. विटामिन D की ज्यादा मात्रा

विटामिन D की ज्यादा मात्रा भी पथरी का कारण बन सकती है क्योंकि यह शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ा देता है. अगर विटामिन D सप्लिमेंट्स बिना डॉक्टर की सलाह के लिए जा रहे हैं, तो सावधानी जरूरी है.

3. मैग्नीशियम की कमी

मैग्नीशियम शरीर में कैल्शियम और ऑक्सालेट को संतुलित करता है. इसकी कमी से पथरी बनने की संभावना बढ़ जाती है.

क्या खाएं-पिएं ताकि किडनी रहे हेल्दी?

विटामिन B6 वाले फूड्स

केला

पालक

सूरजमुखी के बीज

मछली

चना और दालें

मैग्नीशियम से भरपूर फूड्स

बादाम

काजू

ब्रोकली

साबुत अनाज

डार्क चॉकलेट (थोड़ी मात्रा में)

पानी भरपूर मात्रा में पिएं:

दिन में कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पिएं.

सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीना फायदेमंद होता है.

नींबू पानी भी पथरी बनने से रोकता है क्योंकि इसमें साइट्रेट होता है.

क्या नहीं खाना चाहिए?

बहुत ज्यादा नमक

रेड मीट और प्रोसेस्ड फूड

शुगर से भरपूर ड्रिंक्स

बिना सलाह के कैल्शियम सप्लिमेंट्स

किडनी में पथरी सिर्फ एक खानपान की गलती नहीं, बल्कि शरीर में पोषक तत्वों के असंतुलन का नतीजा भी हो सकती है. विटामिन B6 और मैग्नीशियम की कमी और विटामिन D की ज्यादा मात्रा इस समस्या को बढ़ा सकती है. इसलिए बैलेंस डाइट, पर्याप्त पानी और डॉक्टर की सलाह से सप्लिमेंट्स लेना बेहद जरूरी है.

