बच्चों का दिमाग कैसे तेज करें? एक्सपर्ट से जानिए दिमागी ताकत बढ़ाने के लिए कारगर घरेलू उपाय

Brain Power Kaise Badhaye: कुछ घरेलू नुस्खों का असर धीरे-धीरे दिखता है. लेकिन, लंबे समय में ये बच्चों की सोचने, समझने और याद रखने की ताकत को मजबूत बना देते हैं.

बच्चों का दिमाग कैसे तेज करें? एक्सपर्ट से जानिए दिमागी ताकत बढ़ाने के लिए कारगर घरेलू उपाय
Remedies For Brain Power: ब्रेन पावर कैसे बढ़ाएं?

Ayurvedic Remedies For Brain Power: हर माता-पिता की चाहत होती है कि उनका बच्चा तेज दिमाग वाला हो, हर चीज जल्दी सीखे और याद भी रखे. लेकिन, बदलती लाइफस्टाइल, खानपान और स्क्रीन के बढ़ते इस्तेमाल के कारण बच्चों की एकाग्रता और स्मरण शक्ति पर असर पड़ रहा है. ऐसे में आयुर्वेद की मदद ली जा सकती है. आयुर्वेदिक नुस्खे ना सिर्फ बच्चों की सेहत सुधारते हैं, बल्कि उनकी मेंटल ग्रोथ में भी कारगर होते हैं. इसलिए एक बार अपने बच्चे के दिमाग को तेज करने के लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर के बताए ये उपाय अजमाकर जरूर देखें. इसकी जानकारी दे रहे हैं प्रोफेसर राम अवतार, डायरेक्टर (Hony), सीपीयू-पीएसआई सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, योगा एवं संस्कार.

बच्चों का दिमाग तेज करने के आयुर्वेदिक उपाय- (Ayurvedic Remedies For Kids Brain)

1. बादाम और अखरोट

प्रोफेसर राम अवतार के अनुसार बादाम और अखरोट दिमाग के लिए अमृत समान माने जाते हैं. इन्हें रात में पानी में भिगोकर सुबह छीलकर खिलाएं. बादाम में प्रोटीन और विटामिन E होता है, जो दिमाग की कोशिकाओं को मजबूत करता है. अखरोट का आकार भी दिमाग जैसा होता है, और इसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है, जो स्मरण शक्ति को बढ़ाता है.

2. सफेद मिर्च और काली मिर्च का ऊपरी छिलका

काली मिर्च को छीलकर उसका ऊपरी भाग (जो अक्सर दखनी मिर्च कहा जाता है) निकाल लें. सफेद मिर्च और यह छिलका साथ मिलाकर पाउडर बना लें. इस पाउडर को एक चुटकी घी या शहद के साथ सुबह देने से दिमाग में एक्टिवनेस आती है.

3. गाय का घी

गाय का घी बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होता है. इसे हल्के गर्म दूध में मिलाकर देना अच्छा होता है. घी दिमाग को ठंडक देता है और मानसिक थकान को दूर करता है. अगर शक हो तो किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

