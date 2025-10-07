सर्दी-खांसी ही नहीं, झुर्रियों, ब्लड प्रेशर और आंखों की रोशनी का राज है Vitamin C, जानें रोज कितनी मात्रा लेना जरूरी

Vitamin C Deficiency: हमारे शरीर को ठीक से काम करने के लिए कुछ विटामिन्स की जरूरत होती है. विटामिन सी ऐसा ही एक विटामिन है. इसकी कमी से शरीर में कई समस्याएं होने लगती हैं. मॉडर्न लाइफस्टाइल, तनाव और प्रदूषण से भरी इस दुनिया में जहां बीमारियां रोज नए रूप में सामने आ रही हैं, वहां इम्यूनिटी को मजबूत बनाए रखना बेहद जरूरी है और इस काम में विटामिन सी की भूमिका सबसे अहम होती है. यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो फ्री रेडिकल्स से शरीर की रक्षा करता है, जिससे समय से पहले बुढ़ापा, स्किन डैमेज और कई तरह की बीमारियां रोकी जा सकती हैं.

विटामिन सी के स्वास्थ्य लाभ (Health Benefits of Vitamin C)

झुर्रियां नहीं आएंगी

विटामिन सी कोलेजन बनाने में सहायक होता है, जो त्वचा, हड्डियों, मांसपेशियों और ब्लड वेसल्स को हेल्दी रखता है. यह त्वचा को चमकदार, मुलायम और झुर्रियों से मुक्त बनाए रखने में भी मदद करता है.

सर्दी-जुकाम और खांसी में मददगार

विटामिन सी शरीर में आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है, जिससे एनीमिया की समस्या से बचाव होता है. यह घावों को जल्दी भरने में मदद करता है और मसूड़ों की सेहत के लिए भी जरूरी है. इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाकर यह सर्दी-जुकाम, खांसी और अन्य संक्रमणों से बचाव करता है.

हार्ट के लिए लाभकारी

विटामिन सी का सेवन दिल को भी हेल्दी रखता है, क्योंकि यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और दिल की बीमारियों के खतरे को कम करता है.

आंखों के लिए कमाल

यह आंखों के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि यह मोतियाबिंद और उम्र से संबंधित आंखों की समस्याओं से बचाव करता है.

विटामिन सी के लिए क्या खाएं?

विटामिन सी के प्राकृतिक स्रोतों में आंवला सबसे बेहतरीन माना जाता है. इसके अलावा संतरा, नींबू, अमरूद, कीवी, स्ट्रॉबेरी, अनानास, टमाटर, शिमला मिर्च, ब्रोकोली और हरी पत्तेदार सब्जियां इसके अच्छे स्रोत हैं. ध्यान रखना चाहिए कि यह विटामिन गर्मी में जल्दी नष्ट हो जाता है, इसलिए फलों और सब्जियों को कच्चा या हल्का पकाकर ही सेवन करना चाहिए.

विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है?

विटामिन सी की कमी से थकान, मसूड़ों से खून आना, त्वचा का रूखापन, घाव का देर से भरना और बार-बार सर्दी-जुकाम जैसी समस्याएं हो सकती हैं. गंभीर कमी की स्थिति में स्कर्वी नामक रोग हो सकता है.

शरीर में कितनी मात्रा में स्टोर हो सकता है विटामिन सी?

शरीर में सामान्य रूप से 1500 से 2500 मिलीग्राम तक विटामिन सी संग्रहित हो सकता है, जबकि ब्लड प्लाज्मा में इसका लेवल 0.6-2 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होता है. इसकी ज्यादा मात्रा हानिकारक नहीं होती क्योंकि शरीर इसे पेशाब के माध्यम से बाहर निकाल देता है.

रोजाना कितनी मात्रा में लेना चाहिए?

एडल्ट्स के लिए:

पुरुष: लगभग 90 mg प्रतिदिन

महिला: लगभग 75 mg प्रतिदिन

गर्भवती महिलाएं: लगभग 85 mg

स्तनपान कराने वाली महिलाएं: लगभग 120 mg

बच्चों के लिए

1–3 साल: 15 mg

4–8 साल: 25 mg

9–13 साल: 45 mg

14–18 साल: 65–75 mg

