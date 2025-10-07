बच्चों को दवा देने का सही तरीका क्या है? ज्यादातर पेरेंट्स करते हैं ये बड़ी गलती, जो हो सकती है जानलेवा

How to Give Medicine to Kids Safely: बच्चे अक्सर बीमार होते हैं. कई बार लोग बच्चों को दवा देते समय कुछ गलतियां करते हैं जो जानलेवा हो सकती है. बच्चों का शरीर नाजुक होता है, उनकी इम्यूनिटी भी बड़ों के मुकाबले कमजोर होती है. ऐसे में थोड़ी लापरवाही बच्चों के लिए खतरा बन सकती है. इसलिए दवा देने का तरीका, मात्रा और समय बेहद सावधानी से तय करना चाहिए. अक्सर देखा गया है कि माता-पिता जल्दबाजी में या जानकारी के अभाव में बच्चों को दवा देने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं. बच्चों को दवा देने का सही तरीका क्या है और वो कौन-सी आम गलतियां हैं जो माता-पिता को हर हाल में टालनी चाहिए. आइए यहां जानते हैं.

बच्चों को दवा देने का सही तरीका (Right Way to Give Medicine to Children)

1. डॉक्टर की सलाह के बिना दवा न दें

बच्चों को कोई भी दवा देने से पहले बच्चों के डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है. हर दवा की डोज़ उम्र, वजन और बीमारी के अनुसार तय होती है. खुद से दवा देना या पुराने नुस्खे दोहराना खतरनाक हो सकता है.

2. सही मात्रा और समय का ध्यान रखें

दवा की मात्रा का ध्यान रखना भी जरूरी है. बहुत ज्यादा मात्रा में देने पर साइडइफेक्ट्स हो सकते हैं. डॉक्टर द्वारा बताई गई मात्रा को ध्यान से समझें. दवा देने का समय भी उतना ही अहम है, खाने से पहले, बाद में या सोने से पहले.

3. दवा देने के लिए सही उपकरण का इस्तेमाल करें

चम्मच से दवा देने की बजाय सिरिंज, ड्रॉपर या मेडिसिन कप का इस्तेमाल करें. घरेलू चम्मचों का आकार अलग होता है, जिससे डोज़ गलत हो सकती है. दवा देते समय बच्चे को सीधा बैठाएं, ताकि दवा गले में न अटके.

4. बड़ों की दवा बच्चों को देना

कई माता-पिता सोचते हैं कि अगर दवा बड़ों के लिए ठीक है, तो बच्चों के लिए भी होगी. लेकिन, बच्चों का शरीर अलग तरह से रिएक्शन करता है. कुछ दवाएं बच्चों के लिए टॉक्सिक या एलर्जिक हो सकती हैं.

5. बिना जांच के एंटीबायोटिक देना

एंटीबायोटिक तभी दी जाती है जब इंफेक्शन बैक्टीरियल हो. वायरल बुखार या सर्दी में एंटीबायोटिक देना बच्चे की इम्यूनिटी को कमजोर कर सकता है. इससे भविष्य में दवाएं असर करना बंद कर सकती हैं.

6. दवा को छुपाकर या मिलाकर देना

जब बच्चे दवा न खाने की जिद्द करते हैं, तो कई बार माता-पिता दवा को दूध, जूस या खाने में मिलाकर देते हैं. इससे दवा का असर कम हो सकता है या बच्चे को एलर्जी हो सकती है.

7. दवा की एक्सपायरी और स्टोरेज का ध्यान न रखना

एक्सपायरी दवा देना सीधा जहर देने जैसा हो सकता है. दवाओं को सही टेंपरेचर पर रखना जरूरी है, कुछ दवाएं फ्रिज में कुछ कमरे के तापमान पर रखने की सिफारिश की जाती है. बच्चों की दवाएं हवा, रोशनी और नमी से जल्दी खराब हो सकती हैं.

इन सावधानियों को बरतें

दवा देने के बाद बच्चे को कुछ देर तक निगरानी में रखें.

अगर कोई रिएक्शन, उल्टी, खुजली या सांस लेने में दिक्कत हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.

दवा की बोतल पर लिखी जानकारी ध्यान से पढ़ें.

बच्चों को मीठी दवा देने से पहले दांतों की सफाई जरूरी है, ताकि कैविटी न हो.

