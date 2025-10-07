विज्ञापन
विशेष लिंक

अकेले ही कई बीमारियों से छुटकारा दिला सकती हैं ये 3 चीजें, फायदे जान आज से ही करने लगेंगे सेवन

Neem Turmeric Basil Benefits: नीम, हल्दी और तुलसी का एक साथ सेवन करना कई रोगों का नाश कर सकता है. आइए जानते हैं गुणों की खान इन चीजों को साथ सेवन करने के कमाल के लाभ.

Read Time: 4 mins
Share
अकेले ही कई बीमारियों से छुटकारा दिला सकती हैं ये 3 चीजें, फायदे जान आज से ही करने लगेंगे सेवन
Neem Turmeric Basil Benefits: नीम, हल्दी और तुलसी के फायदे.

Neem Turmeric Basil Benefits: अगर आप अपनी सेहत को नेचुरल तरीके से बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आयुर्वेद में छिपे खजाने को चरूर आजमाएं. नीम, हल्दी और तुलसी, ये तीनों ऐसी औषधियां हैं जो अकेले ही कई बीमारियों का इलाज कर सकती हैं. लेकिन, जब इनका सेवन एक साथ किया जाए, तो शरीर को मिलने वाले फायदे कई गुना बढ़ जाते हैं. हमारी खराब लाइफस्टाइल, प्रदूषण और खानपान की वजह से शरीर में टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, जिससे इम्युनिटी कमजोर होती है और बीमारियां जल्दी पकड़ लेती हैं. ऐसे में अगर आप रोजाना नीम, हल्दी और तुलसी का सेवन करें, तो न सिर्फ बॉडी डिटॉक्स ही नहीं बल्कि शरीर को अंदर से ताकत भी मिलती है. आइए जानते हैं कि इन तीनों का साथ में सेवन करने से क्या-क्या फायदे होते हैं.

ये भी पढ़ें: किचन में मौजूद ये चीजें लाती है त्वचा पर गहरा निखार, जानिए Glowing Skin के आयुर्वेदिक सीक्रेट्स

गुणों की खान हैं नीम, हल्दी और तुलसी:-

  • नीम - एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-फंगल और डिटॉक्सिफाइंग गुणों से भरपूर.
  • हल्दी - एंटी-इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और इम्युनिटी बूस्टर.
  • तुलसी - एंटी-वायरल, एंटी-स्ट्रेस और हार्ट हेल्थ के लिए फायदेमंद.

नीम, हल्दी और तुलसी का एक साथ सेवन करने के फायदे:-

1. इम्यूनिटी को बूस्टर का काम करती हैं

इन तीनों औषधियों में ऐसे तत्व होते हैं जो इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं. रोजाना सेवन करने से सर्दी-खांसी, वायरल और मौसमी बीमारियों से बचाव होता है, बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी बेहद असरदार है.

2. शरीर को अंदर से करती हैं डिटॉक्स

नीम और हल्दी शरीर में जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं. तुलसी लिवर और किडनी को साफ रखने में मदद करती है. इससे त्वचा साफ होती है और पिंपल्स, एलर्जी जैसी समस्याएं दूर होती हैं.

3. सूजन और दर्द में राहत देता है

हल्दी में पाया जाता है कर्क्यूमिन, जो सूजन को कम करता है. नीम और तुलसी भी शरीर में बैलेंस बनाए रखते हैं. गठिया, जोड़ों का दर्द और मांसपेशियों की सूजन में फायदेमंद.

ये भी पढ़ें: Doctor ने बता दिया कान की गंदगी साफ करने का सबसे आसान तरीका, चुटकियों में निकल जाएगा सारा कचरा

4. डायजेशन सिस्टम को मजबूत बनाता है

नीम पेट को साफ करता है और कब्ज से राहत दिलाता है. हल्दी पाचन क्रिया को तेज करती है. तुलसी गैस, एसिडिटी और अपच में राहत देती है.

5. मानसिक तनाव और थकान को कम करने में मददगार

तुलसी को आयुर्वेद में एडाप्टोजेन माना गया है, जो तनाव को कम करता है. हल्दी दिमाग को शांत करती है और नींद में सुधार लाती है. तीनों का सेवन मानसिक शांति और ऊर्जा देने में मदद करता है

कैसे करें सेवन?

  • नीम की पत्तियों का रस, हल्दी पाउडर और तुलसी की पत्तियों को मिलाकर सुबह खाली पेट सेवन करें.
  • चाहें तो इन तीनों को उबालकर हर्बल काढ़ा बना सकते हैं.
  • शहद या नींबू मिलाकर स्वाद और असर दोनों बढ़ा सकते हैं.

इन बातों का रखें ख्याल:

  • गर्भवती महिलाएं या कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति सेवन से पहले डॉक्टर से सलाह लें.
  • ज्यादा मात्रा में सेवन करने से पेट में जलन या एलर्जी हो सकती है.
  • रोजाना सीमित मात्रा में और सही समय पर सेवन करें.

नीम, हल्दी और तुलसी तीनों ही आयुर्वेद के अनमोल रत्न हैं. जब इनका सेवन एक साथ किया जाए, तो शरीर को एक नेचुरल शील्ड मिलती है जो बीमारियों से बचाती है, अंदर से साफ करती है और मानसिक शांति देती है.

दिल की बीमार‍ियां कैसे होंगी दूर, बता रहे जाने-माने पद्मभूषण डॉक्‍टर TS Kler

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Neem Turmeric Basil Benefits, Neem Benefits, Turmeric Benefits, Basil Benefits, Herbal Trio For Detox And Healing, Neem Turmeric Basil Home Remedy, Best Herbs For Immunity, Neem Haldi Tulsi Ke Fayde, Neem Haldi Tulsi Ek Sath Lene Ke Labh, Neem Haldi Tulsi Se Bimari Ka Ilaj, Neem Haldi Tulsi Immunity Badhane Ke Upay, Neem Haldi Tulsi Gharelu Nuskhe
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com