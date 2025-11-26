आपके शरीर में किस विटामिन की कमी है, कैसे पहचानें?

Vitamin Deficiecny: हमारे शरीर में किसी भी चीज की कमी हमको बीमार बना सकती है. कई बार हमारी बॉडी हमको इशारे भी करती है लेकिन वो हम समझ नहीं पाते हैं. आपको बता दें कि हमारे बॉडी की बाहरी कंडीशन हमारी आंतरिक स्थिति को भी बताती है. हालांकि हम यह तो देख नहीं सकते कि हमारे शरीर के अंदर क्या हो रहा है लेकिन कुछ लक्षणों से हम समझ जरूर सकते हैं कि अंदर कुछ समस्याएं शुरू हो रही है. डॉक्टर हंसाजी ने कुछ ऐसे शारीरिक लक्षण बताए हैं जिन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है. क्योंकि शरीर पर दिखने वाले ये लक्षण छुपी हुई समस्याओं का संकेत हो सकता है. आइए जानते हैं हमारे शरीर में क्या कमी है इसके लक्षण कैसे दिखते हैं.

पीली जीभ

अगर आपकी जीभ थोड़ी पीली लगने लगती है, तो इसका मतलब यह है कि आपके शरीर में कोई कमी जरूर है. यह कमी आमतौर पर रेड ब्लड सेल्स की हो सकती है. जब रेड ब्लड सेल्स आरबीसी की मात्रा कम हो जाती है तो ये आपके जीभ पर दिखाई देती है. और इस वजह से व्यक्ति को काम में थकावट महसूस होती है.

ये आयरन और विटामिन बी12 की कमी के कारण भी होता है आयरन और विटामिन बी12 को बढ़ाने के लिए कुछ खाद्य पदार्थ बहुत जरूरी है. जैसे पत्तेदार सब्जियां, चुकंदर, अनार का रस जैसी चीजों का सेवन करें. चुकंदर को चार टुकड़ों में काटे एक गिलास पानी डालकर थोड़ा सा गुड़ भी डाल दें और प्रेशर कुकर में उसे उबालें. अब थोड़ा कुक होने के बाद इस रस को ग्लास में निकाले और उसमें नींबू निचोड़ दें. आयरन का अब्जॉर्पशन हमारे शरीर में विटामिन सी के साथ बेहतर होता है. और इससे हीमोग्लोबिन की कमी दूर करने में भी बहुत मदद मिलती है.

सफेद जीभ

जीभ अन्य समस्याओं का भी संकेत देती है. अगर जीभ पर सफेद परत है तो इसका मतलब है कि आपका पेट परेशान है, पेट में कुछ गड़बड़ी है. शरीर में टॉक्सिंस की मात्रा बढ़ गई है. व्यक्ति में कब्ज यात है और गंदगी शरीर से बाहर नहीं निकल पा रही जिससे जीभ पर सफेद परत दिखाई देने लगती है. जीभ की सफेद परत पेट के पाचन तंत्र में असंतुलन को भी दर्शाती है.

मसूड़ों से खून आना

जब आप ब्रश करते हैं और अगर खून दिखाई दे और जब आप फ्लॉसिंग करते हैं और आपको ताजा खून दिखाई दे तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके शरीर में विटामिन सी की कमी है.

इस कमी को दूर करने के लिए सबसे अच्छा है आंवला, नींबू, मौसंबी, संतरा साइट्रो फ्रूट्स का सेवन करना जरूरी है.

बॉडी क्रैंप्स

बहुत बार कहीं-कहीं मसल्स में क्रैंप्स महसूस होते हैं जैसे कि कभी काफ मसल्स, कभी बैक मसल्स, कभी शोल्डर मसल्स. यह क्रैंप्स कभी-कभी काफी दर्दनाक होते हैं. यह कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटैशियम की कमी का संकेत है.

इस कमी को दूर करने के लिए आपको ज्यादा नट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध दही पनीर वगैरह और अलग-अलग तरह के सीड्स जैसे फ्लेक्स सीड, पंपकिन सीड, चिया सीड्स वगैरह इनका सेवन जरूर करना चाहिए. इन बीजों को भून करारा कर के रख दें और शाम को स्नैक में खाएं. इसके अलावा नट्स को रात भर भिगो कर रखें और फिर सवेरे उसे खाएं. सुबह बादाम के ऊपर का छिलका हटाकर बादाम खाएं. अखरोट को भी रात को भिगो देना चाहिए और उन्हें सुबह खाना चाहिए. दूसरे जो भी नट्स हैं जैसे काजू है, पिस्ता है इनको भी भिगो दिया जाए तो अच्छा रहेगा और सुबह खा लिया जाए. यह सभी चीजें कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे न्यूट्रिएंट्स के अब्जॉर्पशन में और उनके पाचन में मदद करेंगी और आपके शरीर में जो कमी है उसको पूरा करेंगी.

स्टूल से बदबू आना

यह आपके गट में न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब को रोकता है. ऐसा क्यों होता है कभी-कभी हम खाने को जल्दी-जल्दी खा लेते हैं. ठीक से चबाते नहीं है, टीवी देखते हुए खा रहे हैं, मोबाइल देखते हुए खा रहे हैं, खाने के साथ पानी भी पी लेते हैं. आपको पता करना चाहिए कि खराब गट का कारण क्या है. अपनी आदतों को बदलना चाहिए खाने के तरीकों में सुधार करना चाहिए. इससे आपकी कमजोरी दूर हो सकती है. जब स्टूल से बदबू आ रही है तो इंटेस्टाइन में इंफेक्शन या इंफ्लेमेशन का कारण भी एक हो सकता है. अगर इंफेक्शन काफी गंभीर है और बुखार भी है तो शुरू में दवा लेना जरूरी हो सकता है. लेकिन यह समस्या का समाधान तो नहीं है.

इसके साथ ही व्यक्ति को अपने डाइट में कुछ बदलाव करना जरूरी है जैसे नियमित रूप से घर का बना हुआ दही खाना, क्योंकि दही प्रोबायोटिक है और गट की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है. दही छाछ के फॉर्म में भी ले सकते हैं. दूसरा है पपीता इसको अपने डेली डाइट का हिस्सा बनाएं.

बाल झड़ना

अगर आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं तो यह प्रोटीन, आयरन, जिंक और विटामिन डी की कमी के कारण हो सकता है. इसके साथ ही ज्यादा स्ट्रेस के कारण भी बाल बहुत झड़ते हैं.

इस कंडीशन को सुधारने के लिए अपने डाइट में दालें, मटर और चनों को शामिल करें. इससे प्रोटीन और अन्य न्यूट्रिएंट की कमी पूरी हो जाएगी.

मुंह में छाले

मुंह में छाले विटामिन बी कॉम्प्लेक्शन बी 12 की कमी के कारण होता है. साथ में मुंह में छाले अंदरूनी गर्मी और पाचन संबंधित समस्याओं का भी संकेत हो सकता है.

इसके लिए आप अपने खाने में साबूत अनाज को ज्यादा शामिल करें. नियमित रूप से केले खाएं और सोने के पहले गर्म दूध पिएं.

नाखूनों में सफेद

नाखूनों में सफेद निशान कैल्शियम की कमी का संकेत हैं. कैल्शियम हड्डियों के विकास के लिए बहुत जरूरी है. इसे तुरंत संबोधित किया जाना चाहिए.

अपने नाश्ते में हर्बल दूध, घर का बना हुआ दही, एक गिलास छाछ और रात को सोने से पहले एक गिलास गर्म दूध का सेवन करें. यह आपकी कैल्शियम की आवश्यकता को पूरा करेगा.

अगर आपके नाखून चम्मच के आकार के हो गए हैं तो यह आयरन की कमी को दर्शाता है इसीलिए अपनी डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल करें.

इन सभी शारीरिक लक्षणों को ध्यान से देखें और अगर कोई भी संकेत मिले तो तुरंत उसे संभाल ले, इसे टाले नहीं क्योंकि यह आपके शरीर से जुड़े हैं,आपकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं.

