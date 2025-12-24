शरीर को एक दिन में कितने Vitamin C की जरूरत होती है? जानें कमी के नुकसान और बढ़ाने के लिए क्या खाएं

Vitamin C: विटामिन सी (एस्कॉर्बिक एसिड) हमारे शरीर के लिए सिर्फ एक साधारण पोषक तत्व नहीं है. यह हर कोशिका के लिए एक तरह का सुपरहीरो है. आप सोच भी नहीं सकते कि इसकी कमी कितनी गंभीर समस्याएं पैदा कर सकती है. अगर शरीर से विटामिन सी पूरी तरह खत्म हो जाए, तो मसूड़ों से खून बहने लगेगा, पुराने घाव फिर से खुल सकते हैं, नसें कमजोर हो सकती हैं और दांत गिरने लगते हैं. दरअसल, विटामिन सी हमारे शरीर की कोशिकाओं को आपस में जोड़कर रखता है और इसे हम अक्सर सिर्फ एक विटामिन समझ बैठते हैं, जबकि यह शरीर की मजबूती का मूल आधार है.

एक दिन में कितना विटामिन सी की जरूरत होती है?

इंसान का शरीर विटामिन सी खुद नहीं बना सकता और इसे लंबे समय तक स्टोर भी नहीं कर सकता. इसलिए हमें इसे रोजाना खाने-पीने की चीजों से लेना होता है. सामान्य तौर पर, पुरुषों को रोजाना लगभग 90 मिलीग्राम, महिलाओं को 75 मिलीग्राम और गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 85-120 मिलीग्राम की जरूरत होती है. इसे हम फल, सब्जियां और हरी पत्तेदार चीजों से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं.

विटामिन सी शरीर में क्या करता है?

1. कोलेजन बनाता है

विटामिन सी का सबसे बड़ा काम कोलेजन का निर्माण करना है. कोलेजन वह प्रोटीन है जो हमारी त्वचा, हड्डियों, नसों और जोड़ों को मजबूत बनाए रखता है. इसलिए इसका सही मात्रा में सेवन त्वचा की चमक बनाए रखने और जोड़ों की मजबूती के लिए बेहद जरूरी है.

2. आयरन का एब्जॉर्ब्शन

यह आयरन का अवशोषण भी बढ़ाता है. अगर आप आयरन से भरपूर फूड्स खा रहे हैं लेकिन विटामिन सी की कमी है, तो शरीर उस आयरन को पूरी तरह से नहीं सोख पाएगा. शाकाहारी लोग इस पर खास ध्यान दें, क्योंकि यह एनीमिया से बचाने में मदद करता है.

3. शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट

विटामिन सी एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट भी है. यह फ्री रेडिकल्स से कोशिकाओं को बचाता है, जो उम्र बढ़ने, तनाव और प्रदूषण के कारण शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं. नियमित सेवन से कैंसर और हार्ट डिजीज का खतरा कम होता है और इम्यूनिटी मजबूत रहती है.

विटामिन सी की कमी से क्या होता है?

इसकी कमी होने पर शरीर धीरे-धीरे कमजोर होने लगता है. थकान, बार-बार सर्दी-जुकाम, मसूड़ों से खून बहना, दांतों की कमजोरी और घाव भरने में देर जैसी समस्याएं सामने आती हैं. गंभीर कमी में स्कर्वी जैसी बीमारी भी हो सकती है. इसलिए विटामिन सी को नजरअंदाज करना कभी सही नहीं है.

विटामिन सी की कमी कैसे दूर करें?

इसके प्राकृतिक स्रोतों में आंवला सबसे बेहतरीन है. इसके अलावा, अमरूद, कीवी, लाल शिमला मिर्च, संतरा, नींबू, पपीता, स्ट्रॉबेरी, ब्रोकली और टमाटर शामिल हैं.

