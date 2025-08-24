What Happens When B12 Is Low: हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन और मिनरल्स की जरूरत होती है. इनमें से विटामिन B12 बेहद खास है. इस विटामिन को एनर्जी विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि यह शरीर में खून बनाने, दिमाग और नसों को सक्रिय रखने और मेटाबॉलिज्म को सही दिशा देने का काम करता है. हालांकि आजकल की लाइफस्टाइल और खानपान की वजह से बहुत से लोगों में विटामिन बी12 की कमी होने आम हो गई है. विटामिन B12 की कमी के लक्षण शरीर पर साफ-साफ दिखाई देते हैं. अगर शरीर में पर्याप्त मात्रा में विटामिन बी12 नहीं है तो यह कई परेशानियां खड़ी कर सकता है. इस विटामिन की कमी धीरे-धीरे कई समस्याओं का कारण बनती है. आइए जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी से शरीर में क्या उथल-पुथल होती है.

विटामिन बी12 की कमी से होने वाले नुकसान (Harmful Effects of Vitamin B12 Deficiency | Vitamin B12 Ki Kami Ke Nuksan)

1. कमजोरी और थकान

विटामिन B12 की सबसे पहली कमी आपको लगातार थकान और कमजोरी के रूप में महसूस होती है. यह विटामिन शरीर में रेड ब्लड सेल्स (Red Blood Cells) बनाने में मदद करता है. जब ये कम बनने लगती हैं तो खून की कमी (एनीमिया) हो जाती है और शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती. नतीजा बिना किसी भारी काम के भी जल्दी थकान महसूस होती है.

2. दिमाग और याददाश्त पर असर

B12 की कमी सीधे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है. इससे याददाश्त कमजोर होना, दिमाग में धुंध छा जाना (Brain Fog) और ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होने लगती है. लंबे समय तक कमी बनी रहने पर डिप्रेशन, मूड स्विंग और चिड़चिड़ापन जैसी मानसिक समस्याएं भी हो सकती हैं.

3. हाथ-पैरों में झुनझुनी और सुन्नपन

अगर आपके हाथ-पैरों में अक्सर सुई चुभने जैसा अहसास या झुनझुनी होती है तो यह विटामिन B12 की कमी का संकेत हो सकता है. यह विटामिन नसों को सुरक्षित रखने वाला माइलिन शीथ (Myelin Sheath) बनाने में मदद करता है. इसकी कमी से नसें कमजोर हो जाती हैं और आपको सुन्नपन या झटके महसूस होने लगते हैं.

4. त्वचा और बालों पर असर

B12 की कमी से खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है. इसकी वजह से चेहरे की रंगत पीली या फीकी दिखने लगती है. बाल झड़ना,बाल सफेद होना, स्किन का रूखापन और नाखूनों का कमजोर होना भी इस कमी का लक्षण हो सकता है.

5. पाचन संबंधी दिक्कतें

कुछ लोगों में विटामिन B12 की कमी से भूख कम लगना, दस्त या कब्ज जैसी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं. यह विटामिन पाचन एंजाइम्स को सक्रिय करने में मदद करता है. इसकी कमी से खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता और शरीर कमजोर पड़ने लगता है.

6. दिल की सेहत पर खतरा

जब शरीर में पर्याप्त रेड ब्लड सेल्स नहीं बन पातीं तो दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. इससे हार्टबीट तेज होना, सांस फूलना और चक्कर आना जैसी दिक्कतें होती हैं. लंबे समय तक यह स्थिति हार्ट प्रॉब्लम का कारण बन सकती है.

विटामिन B12 कहां से मिलता है?

दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स (दही, पनीर, चीज)

अंडा और मांसाहारी चीजें (चिकन, मछली, मीट)

सोया प्रोडक्ट्स, न्यूट्रिशनल यीस्ट और फोर्टिफाइड सीरियल्स (वेजिटेरियंस के लिए)

विटामिन B12 की कमी को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है. यह शरीर के खून, दिमाग, नसों और दिल पर गहरा असर डालता है. अगर आपको बार-बार थकान, चक्कर, याददाश्त की समस्या या झुनझुनी जैसे लक्षण महसूस हों तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेकर ब्लड टेस्ट कराएं.

