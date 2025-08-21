विज्ञापन
विशेष लिंक

दांतों में जमा गंदगी को साफ करने के लिए सुबह बासी मुंह चबा लें ये 5 हरी पत्तियां, मोतियों की तरह चमकने लगेंगे पीले दांत

Teeth Whitening Leaves: दांतों को स्वस्थ और सफेद रखने के लिए नियमित रूप से ब्रश करना, फ्लॉस करना और दांतों की जांच करवाना महत्वपूर्ण है. पीले दांतों को सफेद बनाने के लिए इन पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
दांतों में जमा गंदगी को साफ करने के लिए सुबह बासी मुंह चबा लें ये 5 हरी पत्तियां, मोतियों की तरह चमकने लगेंगे पीले दांत
Teeth Whitening Leaves: पीले दांतों को सफेद बनाने के 5 उपाय.

Teeth Whitening Leaves In Hindi: हमारी सुंदरता को चार चांद लगाने का काम करती है हमारी स्माइल और स्माइल को निखारने का काम करते हैं हमारे दांत. लेकिन कई बार पीले दांत हमें शर्मिंदगी महसूस कराते हैं. दांतों को स्वस्थ और सफेद रखने के लिए नियमित रूप से ब्रश करना, फ्लॉस करना और दांतों की जांच करवाना महत्वपूर्ण है. आप दांतों को चमकदार बनाने के लिए घरेलू उपायों को अपना सकते हैं. जी हां आपने बिल्कुल सही सुना. आज हम आपको ऐसे उपाय बता रहे हैं जिनसे आप अपने दांतों को चमकदार बना सकते हैं. 

पीलें दांतों के कारण- (Causes of yellow teeth)

1. दांतों की सफाई की कमी
2. कॉफी, चाय या तंबाकू का अधिक सेवन
3. फ्लोराइड की अधिकता
4. दांतों की बीमारियां

पीले दांतों को चमकदार बनाने के उपाय- (Peele Danton Ko Safed Banane Ke Upaye)

1. अमरूद के पत्ते-

सुबह बासी मुंह अमरूद के पत्ते चबाने से पीले दांतों को सफेद बनाने में मदद मिल सकती है. इन्हें सेहत के लिए भी गुणकारी माना जाता है.

ये भी पढ़ें- चेहरे के इस हिस्से पर हो जाए पिंपल तो भूल कर न लगाएं इसे हाथ, हो सकता है खतरनाक 

Latest and Breaking News on NDTV

2. नीम के पत्ते-

नीम के पत्ते चबाने से दांतों को सफेद बनाने और मुंह के बैक्टीरिया को दूर करने में मदद मिल सकती है. आप नीम की दातुन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं.

3. तेज पत्ता-

तेज पत्ता का इस्तेमाल पीले दांतों को सफेद बनाने के लिए किया जा सकता है. इसे आमतौर पर किचन में कई तरह की डिशेज में इस्तेमाल किया जाता है.

4. पुदीना के पत्ते-

बासी मुंह पुदीना के पत्ते चबाने से पीले दांतों को सफेद बनाने में मदद मिल सकती है. पुदीना को सेहत के लिए भी गुणकारी माना जाता है.

5. ऑरेंज पील-

संतरा एक ऐसा फल है जिसे सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. संतरे के छिलके को दांतों पर रगड़ने से दांतों को सफेद बनाने में मदद मिल सकती है.

यूरिक एसिड बढ़ गया? आजमाएं ये नुस्खा, कम हो जाएगा High Uric Acid | Apple cider Vinegar For Uric Acid

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Teeth Whitening, Peele Dant Ko Safed Banane Ka Gahrelu Upaye, Teeth Cavity, Yello Teeth Remedies, Banana For Teeth Whitening, Chewing 5 Leaves In Morning On An Empty Stomach For Yellow Teeth, Peele Danto Ko Safed Kaise Banaye, Yellow Teeth Remedies, What Is The Best Method To Whiten Teeth, Teeth Cavity Remedies, Oral Health, Dant Ke Kide Kaise Khatm Karen, Danton Ke Kide Dur Karne Ke Upaye, Cavity Remedies, Danton Ke Kide Hatane Ke Upay
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com