हर कश में छुपा है जहर...तंबाकू धीरे-धीरे खत्म कर देता है शरीर के 12 जरूरी अंग, अब भी नहीं संभले तो हो जाएगी देर

Tobacco Side Effect on Body: तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक है. सिगरेट से लेकर खैनी-गुटखा तक सेहत के लिए खतरनाक होता है. यह सिर्फ दांतों और मुंह को नहीं शरीर के कई अंगों पर बुरी तरह असर डालता है. हर साल लाखों लोगों की मौत इसकी वजह से हो जाती है. द लैसेंट पब्लिक हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार, सिर्फ स्मोकिंग से ही पिछले 3 दशकों में 17.5 करोड़ लोगों की जान चली गई है. WHO के मुताबिक, दुनिया में सबसे ज्यादा तंबाकू सेवन करने वाले देशों में चीन के बाद भारत का दूसरा नंबर है. यहां 15 साल या उससे ज्यादा उम्र के करीब 25.3 करोड़ लोग स्मोकिंग करते हैं, जिनमें 5.3 करोड़ तो महिलाएं हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि तंबाकू शरीर के अंदर चुपचाप जहर की तरह काम करता है. यह धीरे-धीरे शरीर ही खत्म कर सकता है. आइए जानते हैं तंबाकू शरीर के किन 12 अंगों को तबाह कर देता है और इससे दूरी कैसे बनाएं.

दिल पर सबसे बड़ा हमला

तंबाकू रक्त धमनियों को संकरा कर देता है. इससे दिल को खून पंप करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. धीरे-धीरे दिल की धड़कन तेज रहने लगती है और हार्ट पर प्रेशर बढ़ता जाता है. यह स्थिति ब्लड प्रेशर बढ़ाती है, हार्ट अटैक और स्ट्रोक के खतरे को कई गुना बढ़ा देती है. 20-25 साल के युवा भी तंबाकू की वजह से हार्ट डिजीज का शिकार हो रहे हैं.

फेफड़ों को अंदर से सड़ा देता है

फेफड़ों पर तंबाकू का असर सबसे पहले और सबसे तेजी से होता है. धुआं फेफड़ों की अंदरूनी नली पर परत की तरह जमता है और धीरे-धीरे सांस लेने की क्षमता कम कर देता है. सांस फूलना, सीढ़ियां चढ़ते वक्त थकान, लगातार खांसी और अंत में कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है.

मुंह, जीभ और गले पर असर

गुटखा, पान मसाला और सिगरेट सीधा अटैक मुंह पर करते हैं. दांत पीले पड़ना, बदबूदार सांस और मसूड़ों में सूजन सिर्फ शुरुआत होती है. लंबे समय तक सेवन करने पर मुंह और गले का कैंसर होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है. भारत में मुंह के कैंसर के ज्यादातर केस की वजह तंबाकू ही है.

ब्रेन को कमजोर कर देता है

निकोटिन कुछ मिनटों के लिए दिमाग को आराम देता है, लेकिन यह दिमाग के इमोशनल बैलेंस से खिलवाड़ करता है. धीरे-धीरे तनाव, बेचैनी, गुस्सा और डिप्रेशन बढ़ने लगता है. लंबे समय में ब्रेन में ब्लड फ्लो कम हो जाता है, जिससे याददाश्त भी कमजोर होने लगती है.

प्रजनन क्षमता को नुकसान

पुरुषों में तंबाकू स्पर्म काउंट और क्वॉलिटी दोनों को कम कर देता है, जिससे पिता बनने की संभावना घट जाती है. महिलाओं में यह हार्मोन संतुलन बिगाड़ता है, कंसीव करने में दिक्कत पैदा करता है और मिसकैरेज और प्री-मैच्योर डिलीवरी का खतरा बढ़ाता है.

पेट और पाचन तंत्र को जला देता है

तंबाकू पेट के एसिड को बढ़ा देता है. इससे लगातार गैस, सीने में जलन और अल्सर हो सकता है. लंबे समय में आंत, लीवर और अग्न्याशय के कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है.

त्वचा को बूढ़ा बना देता है

तंबाकू आपकी स्किन तक पहुंचने वाली ऑक्सीजन कम कर देता है. इसका असर चेहरे पर जल्दी दिखाई देता है. रूखी त्वचा, झुर्रियां, आंखों के नीचे काले घेरे और चेहरे की चमक गायब हो जाती है यानी उम्र से पहले बूढ़े दिखने लगते हैं.

हड्डियां और मांसपेशियां कमजोर

धूम्रपान से हड्डियों की मजबूती खत्म होने लगती है. कैल्शियम का अवशोषण रुक जाता है और ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है. मांसपेशियों में ताकत भी कम हो जाती है और शरीर जल्दी थक जाता है.

किडनी पर असर

धूम्रपान किडनी की रक्त नलिकाओं को नुकसान पहुंचाता है. इससे किडनी डिजीज और डायलिसिस का खतरा बढ़ जाता है. अगर समय रहते तंबाकू नहीं छोड़ते तो समय के साथ यह खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है.

इम्यूनिटी कमजोर करता है

तंबाकू शरीर की लड़ने की क्षमता को कमजोर करता है. इससे छोटी-छोटी बीमारियां भी जल्दी लगती है, घाव देर से भरते हैं और आप अक्सर बीमार फील करते रहते हैं.

तंबाकू कैसे छोड़ें

तंबाकू छोड़ने की शुरुआत धीरे-धीरे करें.

इसका सेवन कम करना शुरू करें, अचानक बंद करने की कोशिश न करें.

खुद को अलग-अलग एक्टिविटीज में बिजी रखें.

चाय-कॉफी के समय की जगह फ्रूट या सौंफ रखें.

सपोर्ट ग्रुप की मदद लें, इससे इस आदत को छोड़ने में मदद मिलती है.

मेडिटेशन और योग करें.

फैमिली सपोर्ट लें.

