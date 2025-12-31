शराब के साथ गलती से भी ना लें ये 3 चीजें, पड़ जाएंगे लेने के देने

शराब (Alcohol) आज के समय में कई लोगों की सोशल लाइफ और लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुकी है. कभी पार्टी, कभी सेलिब्रेशन तो कभी स्ट्रेस कम करने के नाम पर लोग शराब का सेवन करते हैं. लेकिन अक्सर यह भूल जाते हैं कि शराब अपने आप में ही शरीर पर बुरा असर डालती है और अगर इसे गलत चीज़ों के साथ मिला दिया जाए, तो इसका नुकसान कई गुना बढ़ सकता है. आइए जानते हैं उन तीन चीजों के बारे में जिन्हें शराब के साथ मिलाना आपकी सेहत के लिए गंभीर खतरा बन सकता है.

पेनकिलर और शराब

सबसे पहले बात करते हैं पेनकिलर और शराब की. दर्द से राहत पाने के लिए लोग अक्सर पेनकिलर लेते हैं, लेकिन शराब के साथ इन दवाओं का सेवन बेहद खतरनाक हो सकता है. शराब और पेनकिलर दोनों का असर लिवर पर पड़ता है. जब दोनों एक साथ शरीर में जाते हैं, तो लिवर पर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव पड़ता है. इसकी वह से जी मिचलाना, चक्कर आना, उल्टी और लंबे समय में लिवर डैमेज जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो शराब पीने के बाद कम से कम आठ से दस घंटे का अंतर देकर ही पेनकिलर लेना सेफ माना जाता है.

एनर्जी ड्रिंक और शराब

दूसरी आम लेकिन खतरनाक आदत है शराब को एनर्जी ड्रिंक के साथ मिलाना. रेड बुल या मॉन्स्टर जैसी एनर्जी ड्रिंक्स स्टिमुलेंट होती हैं, जबकि शराब एक डिप्रेसेंट है. जब दोनों को एक साथ लिया जाता है, तो दिमाग को उल्टे सिग्नल मिलने लगते हैं. व्यक्ति को लगता है कि वह पूरी तरह होश में है, जबकि अंदर ही अंदर शरीर थक चुका होता है. इससे एंग्जायटी बढ़ सकती है, दिल की धड़कन तेज हो सकती है और शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन हो सकता है. अगर शराब पीनी ही है, तो इसे पानी, सोडा या नींबू पानी जैसे हल्के ऑप्शन के साथ लेना ज़्यादा सेफ माना जाता है.

शराब के साथ स्मोकिंग

तीसरी और बेहद आम आदत है शराब के साथ स्मोकिंग या हुक्का. शराब ब्लड वेसल्स को चौड़ा करती है, जबकि निकोटीन उन्हें सिकोड़ता है. इस टकराव की वजह से शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है. इसका असर स्किन पर साफ दिखता है, चेहरा डल लगने लगता है और हैंगओवर भी ज़्यादा तेज़ होता है. इसके अलावा थकान और सिरदर्द की समस्या भी बढ़ सकती है. अगर शराब से पूरी तरह बच पाना संभव न हो, तो शरीर में पानी की मात्रा बढ़ाना यानी डबल या ट्रिपल हाइड्रेशन बेहद ज़रूरी है.

