Tips For Healthy Heart: अपने हार्ट को रखना है सुपर यंग और बीमारियों से दूर तो लाइफस्टाइल में आज ही करें ये जरूरी बदलाव

Tips For Healthy Heart: अनहेल्दी लाइफस्टाइल दिल की बीमारियों का कारण बनती हैं.

How To Keep My Heart Healthy: हार्ट फेल होने के मामले दुनिया में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं. आज के समय में 65 साल से अधिक उम्र के पुरुष या महिलाओं के अस्पताल में भर्ती होने की सबसे आम वजह हार्ट फेल होना ही है. यही नहीं अब तो 40 की उम्र में भी हार्ट फेल होने का जोखिम बढ़ता जा रहा है. हार्ट फेल होने के कई मामलों में तो मौत भी हो सकती है. इसलिए हार्ट फेल होने के कारणों को जल्द से जल्द पहचाना बहुत जरूरी है, ताकि इस खतरे से समय रहते आप बच सकें. आंकड़ों पर नजर डालें तो हार्ट फेल के लगभग 25 प्रतिशत मरीज 45 साल से कम उम्र के हैं वहीं 67 प्रतिशत लोग ऐसे भी हैं जिनकी उम्र 55 साल से भी कम है और उनमें हार्ट फेल होने का खतरा पहचाना गया. इस जोखिम के बढ़ने का एक सबसे बड़ा कारण है जागरूकता की कमी, और अनहेल्दी लाइफस्टाइल.