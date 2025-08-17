Asia Cup 2025: "शायद टीम इंडिया न भी खेले..." भारत-पाकिस्तान महामुकाबले को लेकर पूर्व CSK स्टार का चौंकाने वाला बयान

Kedar Jadhav on India vs Pakistan: एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से हो रही है. टी20 फॉर्मेट में यह टूर्नामेंट तीसरी बार खेला जाएगा. पूर्व में 2016 और 2022 में टी20 फॉर्मेट में एशिया कप का आयोजन हुआ है. भारत और पाकिस्तान के बीच आईसीसी टूर्नामेंट की तरह एशिया कप में भी कड़ी टक्कर देखने को मिलती है. आगामी टूर्नामेंट में भी दोनों टीमें 14 सितंबर को भिड़ने वाली हैं. लेकिन उससे पहले कई भारतीय दिग्गजों ने मांग की है कि भारत को पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना चाहिए और इसी कड़ी में एक और नया नाम जुड़ा है, केदार जाधव का. चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व स्टार खिलाड़ी की मानें तो शायद भारतीय टीम एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ ना भी खेले.

'शायद टीम इंडिया न भी खेले'

पुणे में संस्कृति प्रतिष्ठान द्वारा गुणवंत विद्यार्थी गौरव समारोह का आयोजन किया गया था. पूर्व भारतीय क्रिकेटर केदार जाधव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे. इस दौरान उन्होंने कहा है कि भारतीय टीम शायद ही पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में खेले.

मीडिया से बात करते हुए केदार जाधव ने कहा,"मैंने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए सिर्फ वनडे और टी20 मैच खेले हैं. मुझे लगता है कि इंडियन टीम हमेशा प्रतिभावान खिलाड़ियों से भरी रही है. मौजूदा टीम भी प्रतिभावान है. मुझे लगता है कि इंग्लैंड में भारतीय टीम का अच्छा प्रदर्शन रहा. इंग्लैंड की अनुभवी टीम के खिलाफ भारत की युवा टीम का प्रदर्शन उसकी क्षमता को बताता है."

जाधव ने एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को होने वाले मैच पर कहा,"मुझे लगता है कि इंडियन टीम को खेलना ही नहीं चाहिए. शायद टीम इंडिया न भी खेले. हालांकि, भारतीय टीम जहां भी खेलेगी, वहां जीतेगी."

केदार जाधव का रिकॉर्ड

बता दें कि केदार जाधव महाराष्ट्र से आते हैं. वह मध्यक्रम के धाकड़ बल्लेबाज और दाएं हाथ के उपयोगी स्पिनर रहे हैं. भारतीय क्रिकेट टीम के लिए केदार जाधव ने 73 वनडे और 9 टी20 मैच खेले हैं. उन्होंने वनडे की 52 पारियों में 2 शतक और 6 अर्धशतक लगाते हुए 1,389 रन बनाए हैं और 27 विकेट भी लिए हैं. उन्होंने टी20 की 6 पारियों में 122 रन बनाए हैं. उनका सर्वाधिक स्कोर 58 रहा है.

केदार जाधव ने 87 प्रथम श्रेणी मैचों में 17 शतक और 23 अर्धशतक लगाते हुए 6,100 रन बनाए हैं. वहीं, 186 लिस्ट ए मैचों में 10 शतक के साथ 5,520 रन बनाए हैं. केदार जाधव ने आईपीएल भी खेला है. उन्होंने 95 मैचों की 81 पारियों में 1,208 रन बनाए.

(आईएएनएस से इनपुट के साथ)

