सीने में हो रहा है तेज दर्द तो जान‍िए यह हार्ट अटैक है या एस‍िड‍िटी, ये 5 लक्षण बता देंगे क्‍या है परेशानी

Heart Attack vs  Acidity Symptoms: सीने में दर्द अक्सर एसिडिटी या हार्ट अटैक दोनों का संकेत हो सकता है, इसलिए दोनों में फर्क समझना बेहद जरूरी है. न्यूट्रिशन एक्सपर्ट सोनिया नारंग ने इसका एकदम आसान तरीका बताया है. इस आर्टिकल में जानिए.

सीने में हो रहा है तेज दर्द तो जान‍िए यह हार्ट अटैक है या एस‍िड‍िटी, ये 5 लक्षण बता देंगे क्‍या है परेशानी
How to Identify Heart Attack at Home: घर बैठे पता लगाएं अचानक होने वाली सीने में दर्द का राज.

Heart Attack vs  Acidity Symptoms : क्या आपको अचानक सीने में दर्द होता है और आप डर जाते हैं कि कहीं हार्ट अटैक तो नहीं. या फिर लगता है कि ये सिर्फ गैस या एसिडिटी की वजह से है. अगर हां तो ये आर्टिकल आपके लिए है. न्यूट्रिशन एंड डाइट एक्सपर्ट सोनिया नारंग ने अपने इंस्टाग्राम चैनल @sonianarangsdietclinics पर एक खास वीडियो में बताया है कि कैसे आप सीने के दर्द से जुड़े लक्षणों को समझकर पता कर सकते हैं कि यह दर्द हार्ट अटैक या सिर्फ एसिडिटी किसका संकेत (Chest Pain Heart Attack or Acidity Symptoms in Hindi) है. दरअसल, भारत में हर साल लाखों लोग हार्ट अटैक की चपेट में आते हैं. अक्सर शुरुआती संकेतों (Acidity and Heart Attack Difference) को लोग हल्के में ले लेते हैं और सोचते हैं कि यह सिर्फ बदहजमी या गैस है. ऐसे में सही समय पर पहचान और रिस्पॉन्स जान (How to Identify Heart Attack at Home) बचा सकता है.  आइए जानते हैं दोनों में अंतर.

चेस्ट पेन की पहचान क्यों जरूरी है

वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) के अनुसार, दुनिया में हर साल 6.8 करोड़ के आसपास लोगों की मौत होती है. इनमें सबसे ज्यादा मामले हार्ट डिजीज, स्ट्रोक और सांस से जुड़ी बीमारियों के कारण सामने आते हैं. भारत में हर साल लाखों लोग हार्ट अटैक की चपेट में आते हैं. अक्सर शुरुआती संकेतों को लोग हल्के में ले लेते हैं, जो खतरनाक हो सकता है. सीने में दर्द कई कारणों से हो सकते है, जिनमें हार्ट अटैक, एसिडिटी, गैस, मसल्स स्ट्रेन और स्ट्रेस तक शामिल हैं, लेकिन अगर यह दर्द बार-बार हो रहा हो या बाकी लक्षणों के साथ हो तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

हार्ट अटैक और एसिडिटी में फर्क कैसे करें

1. दर्द कहां फैल रहा है

सोनिया नारंग के मुताबिक, अगर दर्द गले तक सीमित है, तो यह आमतौर पर एसिडिटी का लक्षण है लेकिन अगर यही दर्द आपके कंधे, जबड़े या बाएं हाथ तक फैलता है, तो यह हार्ट अटैक का अलर्ट साइन हो सकता है.

2. दर्द का नेचर कैसा है

अगर बर्निंग सेंसेशन यानी जलन  महसूस हो तो यह एसिडिटी है. लेकिन अगर सीने में भारीपन या प्रेशर जैसा महसूस हो रहा है, तो यह हार्ट अटैक का संकेत हो सकता है. इसे नजरअंदाज करने से बचना चाहिए.

3. लेटने पर दर्द बढ़ता है या नहीं

सोनिया नारंग कहती हैं, अगर आपके लेटते ही दर्द बढ़ जाता है, तो यह एसिडिटी हो सकती है. लेकिन अगर लेटने से कोई फर्क नहीं पड़ता और दर्द वैसा का वैसा ही बना रहता है, तो यह हार्ट इश्यू हो सकता है.

4. क्या मुंह का स्वाद खराब है

अगर आपका मुंह कड़वा लग रहा है, डकारें आ रही हैं या पेट में जलन है तो ये एसिडिटी के लक्षण हैं. लेकिन अगर पसीना आ रहा है, चक्कर महसूस हो रहे हैं या सांस फूल रही है, तो तुरंत सतर्क हो जाएं, क्योंकि यह हार्ट अटैक के क्लासिक लक्षण हैं.

एसिडिटी का घरेलू उपाय

  • 1 गिलास गुनगुना पानी में थोड़ा सा नींबू और शहद मिलाकर पिएं.
  • 1 चुटकी अजवाइन और काला नमक चबाएं.
  • खाना खाने के तुरंत बाद लेटने से बचें.
  • चाय-कॉफी और तले-भुने खाने से दूरी रखें.
  • स्ट्रेस कम करने के लिए योग और मेडिटेशन करें.

डॉक्टर के पास कब जाएं

  • सीने में लगातार भारीपन
  • पसीना, चक्कर या मतली
  • सांस लेने में तकलीफ
  • कंधे, जबड़े, बाएं हाथ में फैलता दर्द

