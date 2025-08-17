चुनाव आयोग ने फिर झूठ बोला... 'वोट चोरी' के आरोपों को लेकर EC की प्रेस कॉफ्रेंस पर कांग्रेस का पलटवार

कांग्रेस, राजद सहित अन्य विपक्षी दलों द्वारा लगाए जा रहे वोटचोरी के आरोप पर रविवार को चुनाव आयोग ने प्रेस कॉफ्रेंस कर अपना जवाब दिया. भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग सभी राजनीतिक दलों के साथ समान व्यवहार करता है, क्योंकि हर दल का जन्म आयोग में पंजीकरण से होता है. मुख्य चुनाव आयुक्त ने स्पष्ट किया कि आयोग के लिए कोई पक्ष या विपक्ष नहीं है, सभी दल समकक्ष हैं. उन्होंने वोटचोरी के आरोप को मिथ्या करार दिया. साथ ही कहा कि विपक्षी दलों के आरोप भारत के संविधान का अपमान है.

कांग्रेस ने कहा- चुनाव आयोग ने फिर झूठ बोला

चुनाव आयोग के प्रेस कॉफ्रेंस के बाद कांग्रेस के आधाकारिक एक्स अकाउंट के वीडियो कोलाज पोस्ट करते हुए लिखा गया कि चुनाव आयोग ने फिर झूठ बोला. इस वीडियो कोलॉज में पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार यह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि हमारे लिए न तो कोई पक्ष है, न कोई विपक्ष है, सब समकक्ष है.



इसके बाद राहुल गांधी का वीडियो प्ले होता है. जिसमें वो यह कहते सुनाई दे रहे हैं कि कुछ दिनों पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉफ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा. उन्हीं का डाटा है. उन्हीं के आंकड़े हैं, मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं.

चोरी करना बंद कीजिए, हम वोटचोरी कहना बंद कर देंगेः पवन खेड़ा

मुख्य चुनाव आयुक्त के व्यकत्व्य 'वोट चोरी जैसे शब्द संविधान का अपमान है." पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की प्रतिक्रिया सामने आई है. पवन खेड़ा ने कहा, "आप कौन होते हैं बोलने वाले. चोरी करना बंद कर दीजिए हम वोट चोरी जैसे शब्दों का उपयोग बंद कर देंगे."

कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि अगर सीसीटीवी से निजता भंग होती है तो 45 दिन तक कैसे दे सकते हो. अगर निजता भंग होती है तो बनाते ही क्यों हो? अनुराग ठाकुर को मशीन रीडेबल लिस्ट कैसे दे दी? अगर ज्ञानेश गुप्ता ठीक से काम कर रहे होते तो लफ्फाजी नहीं करते?

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आगे कहा कि हमें हमारे सवालों का जवाब नहीं मिला. महादेवपुरा के 1 लाख वोटर का जवाब नहीं मिला। महाराष्ट्र के बढ़े वोटरों का जवाब नहीं मिला.

बिहार कांग्रेस के सह प्रभारी बोले- आयोग के मन में मैल...

चुनाव आयोग के जवाब पर कांग्रेस की ओर से एक नेता की प्रतिक्रिया सामने आई है. बिहार कांग्रेस के सह प्रभारी शाहनवाज आलम ने कहा, "चुनाव आयोग के मन में मैल नहीं था तो उसी दिन सामने आना चाहिए था, जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. बीजेपी के पास जवाब नहीं है इसलिए चुनाव आयोग को आगे किया गया है."

निजता वाली दलील पर कांग्रेस नेता बोले- इसका कोई तुक नहीं

कांग्रेस नेता ने चुनाव आयोग की निजता वाली दलील पर कहा इस दलील का कोई तुक नहीं है. मालूम हो कि चुनाव आयोग ने मीडिया में पेश की गई वोटरों की तस्वीरों पर कहा कि बिना उनकी अनुमति के तस्वीरें मीडिया के सामने पेश की गईं. उन पर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया. क्या चुनाव आयोग को मतदाताओं, उनकी माताओं, बहुओं या बेटियों के सीसीटीवी फुटेज साझा करने चाहिए? मतदाता सूची में जिनके नाम होते हैं, वे ही अपने उम्मीदवार को चुनने के लिए वोट डालते हैं. उन्होंने वोटरों की निजता का सम्मान करने की बात कही थी.

बिहार SIR पर आयोग ने कहा- दो दशक से राजनीतिक दल कर रहे थे इसकी मांग

बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के शुरू हुए इस बवाल पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, "पिछले दो दशकों से, लगभग सभी राजनीतिक दल मतदाता सूची में त्रुटियों को सुधारने की मांग कर रहे हैं. इसी मांग को पूरा करने के लिए चुनाव आयोग ने बिहार से एक विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की शुरुआत की है. एसआईआर की प्रक्रिया में सभी मतदाताओं, बूथ स्तर के अधिकारियों और सभी राजनीतिक दलों द्वारा नामित 1.6 लाख बीएलए ने मिलकर एक मसौदा सूची तैयार की है."



