विज्ञापन
विशेष लिंक

No Oil Diet क्या है और क्यों ट्रेंड कर रही है? जानें शरीर और स्किन के लिए 6 आश्चर्यजनक लाभ

No Oil Diet Benefits: इस डाइट में खाने में कोई भी एक्स्ट्रा ऑयल नहीं डाला जाता. खाना भाप में पकाया जाता है, उबाला जाता है या ग्रिल किया जाता है. चलिए जानते हैं इसके 6 बड़े फायदे जो इसे इतना लोकप्रिय बना रहे हैं.

Read Time: 3 mins
Share
No Oil Diet क्या है और क्यों ट्रेंड कर रही है? जानें शरीर और स्किन के लिए 6 आश्चर्यजनक लाभ
No Oil Diet: यह डाइट खासतौर पर उन लोगों के बीच लोकप्रिय हो रही है जो वजन घटाना चाहते हैं.

No Oil Diet Benefits: आजकल हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है और इसी वजह से 'नो ऑयल डाइट' यानी बिना तेल वाला खाना तेजी से ट्रेंड कर रहा है. यह डाइट खासतौर पर उन लोगों के बीच लोकप्रिय हो रही है जो वजन घटाना चाहते हैं, स्किन को ग्लोइंग बनाना चाहते हैं या दिल की सेहत को सुधारना चाहते हैं. इस डाइट में खाने में कोई भी एक्स्ट्रा ऑयल नहीं डाला जाता. खाना भाप में पकाया जाता है, उबाला जाता है या ग्रिल किया जाता है. चलिए जानते हैं इसके 6 बड़े फायदे जो इसे इतना लोकप्रिय बना रहे हैं.

नो ऑयल डाइट के फायदे (Benefits of No Oil Diet)

1. वजन घटाने में मददगार

तेल में बहुत ज्यादा कैलोरी होती है. सिर्फ एक चम्मच तेल में लगभग 120 कैलोरी होती है. जब आप तेल का इस्तेमाल बंद करते हैं, तो आपकी डेली कैलोरी इनटेक कम हो जाती है. इससे शरीर में फैट जलने की प्रक्रिया तेज होती है और वजन घटाने में मदद मिलती है.

यह भी पढ़ें: समय से पहले बुढ़ापे की वजह बनती हैं ये 5 चीजें, चेहरे की रौनक खोने से पहले जान लीजिए

2. स्किन को बनाता है साफ और ग्लोइंग

तेलयुक्त खाना स्किन में ऑयल बढ़ाता है, जिससे मुंहासे और दाग-धब्बे हो सकते हैं. No Oil Diet में फल, सब्जियां और साबुत अनाज शामिल होते हैं जो शरीर में सूजन कम करते हैं और लिवर को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं. इससे स्किन साफ, हाइड्रेटेड और चमकदार बनती है.

3. दिल की सेहत के लिए फायदेमंद

रिफाइंड तेलों में ओमेगा-6 फैट्स ज्यादा होते हैं जो शरीर में सूजन बढ़ा सकते हैं. No Oil Diet से कोलेस्ट्रॉल कम होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है और दिल की धमनियां साफ रहती हैं. इससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कम होता है.

4. पाचन तंत्र को करता है मजबूत

तेल वाला खाना पचने में भारी होता है और अक्सर गैस, अपच या एसिडिटी जैसी समस्याएं देता है. बिना तेल वाला खाना हल्का होता है और आसानी से पच जाता है. इससे पेट साफ रहता है और पाचन तंत्र बेहतर काम करता है.

यह भी पढ़ें: सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ पी लें ये चीज, आने लगेगा चेहरे पर निखार, ग्लोइंग स्किन पाने का आसान तरीका

5. एनर्जी लेवल रहता है स्थिर

ऑयली खाना खाने के बाद अक्सर थकान या सुस्ती महसूस होती है. No Oil Diet में फाइबर और पोषक तत्वों से भरपूर खाना होता है जो ब्लड शुगर को स्थिर रखता है. इससे दिनभर एनर्जी बनी रहती है और मूड भी अच्छा रहता है.

6. खाने की आदतों में आता है सुधार

जब आप तेल का इस्तेमाल बंद करते हैं, तो आपको मसालों, जड़ी-बूटियों और सब्जियों के असली स्वाद का अनुभव होता है. इससे आप खाने के प्रति ज्यादा सजग हो जाते हैं और हेल्दी कुकिंग स्टाइल अपनाते हैं जैसे स्टीमिंग, ग्रिलिंग और बेकिंग.

How to Control Constipation: गैस, अपच, अफारा, कब्ज के घरेलू नुस्खे

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
No Oil Diet, Oil-Free Cooking, Benefits Of No Oil Diet, Tel-Free Recipes, Healthy Indian Diet, Weight Loss Diet India, Skin Glow Diet, Heart Health Diet, Digestive Health Tips, Anti-inflammatory Diet, What Is No Oil Diet And Why Is It Trending, Tel Na Khane Se Kya Hota Hai, No Oil Diet For Glowing Skin, Oil-free Indian Recipes For Weight Loss, How To Cook Without Oil For Better Health, No Oil Diet Benefits For Digestion And Heart, Oil-free Diet For Acne-free Skin, Indian Diet Plan Without Oil, Tel-free Cooking Tips For Beginners, No Oil Diet For Cholesterol Control
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com