विज्ञापन
विशेष लिंक

यूट्यबर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग, गुरुग्राम पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस के अनुसार जिस समय एल्विश के घर पर फायरिंग की गई है उस दौरान एल्विश घर पर मौजूद नहीं थे. फायरिंग के दौरान उनके घर पर उनका केयर टेकर मौजूद था.

Read Time: 2 mins
Share
यूट्यबर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग, गुरुग्राम पुलिस ने शुरू की जांच
एल्विश यादव के घर पर सुबह की गई कई राउंड फायरिंग
गुरुग्राम:

मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव के घर कई राउंड फायरिंग करने की घटना सामने आई है. एल्विश यादव के गुरुग्राम स्थित घर पर ये फायरिंग की गई है. घटना की जानकारी मिलते ही गुरुग्राम पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. अभी तक की जांच में पता चला है कि यूट्यूबर के घर पर करीब 12 राउंड की फायरिंग की गई है. घटना सुबह 5 से 6 बजे के बीच की है. 

पुलिस के अनुसार जिस समय एल्विश के घर पर फायरिंग की गई है उस दौरान एल्विश घर पर मौजूद नहीं थे. फायरिंग के दौरान उनके घर पर उनका केयर टेकर मौजूद था. एल्विश यादव या उनके परिवार की तरफ से अभी तक पुलिस में इस घटना को लेकर कोई शिकायत नहीं दी गई है. 

गुरुग्राम पुलिस के अनुसार घटना सुबह साढ़े पांच बजे की है. जांच में पता चला है कि तीन बदमाश बाइक से आए थे, इनमें से द बदमाशों ने एल्विश के घर पर फायरिंग की. पुलिस के अनुसार एल्विश यादव के घर के ग्राउंड और पहले फ्लोर पर फायरिंग की गई है. एल्विश यादव इस सेकेंड और थर्ड फ्लोर पर रहते हैं. 

जिस समय एल्विश के घर पर फायरिंग की गई उस दौरान उनके परिवार के सदस्यों के साथ-साथ केयर टेकर भी घर पर मौजूद था. पुलिस का कहना है कि इस मामले में एल्विश यादव से शिकायत मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल कानूनी रूप से पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है. पुलिस की टीम ने क्राइम सीन से कई सबूत भी जुटाए हैं. साथ ही आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं. परिवार के अनुसार एल्विश यादव को अभी तक कोई धमकी नहीं मिली है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Elvish Yadav, Firing At Elvish Yadav Home, Gurugram Police
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com