

Heart Attack At Low Age: 9 जुलाई की सुबह मोहित रोज की तरह जिम पहुंचे. लगातार 20 सालों से वह जिम जा रहे थे. लेकिन 9 जुलाई को सब कुछ बदल गया. वह 180 किलो की लेग प्रेस कर रहे थे, तभी अचानक चक्कर खाकर गिर पड़े थे. उन्हें सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ था (gym goer cardicac arrest). जब दिल अचानक धड़कना बंद कर देता है, तो हर सेकंड जरूरी होता है (cardiac arrest symptoms). दिमाग में ऑक्सीजन की कमी शुरू हो जाती है और कुछ ही मिनटों में शरीर के अंग बंद होने लगते हैं.

CPR ने बचाई जान | CPR Saved his life

जिम में एक व्यक्ति को कार्डियो-पल्मोनरी रिससिटेशन (Cardiopulmonary Resuscitation- CPR) आता था, जिसने तुरंत मोहित की मदद की. इसमें छाती पर दबाव और मुंह से सांस देकर दिल और दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है. डॉक्टरों का कहना है कि भारत में अधिकतर युवा जो अचानक गिरते हैं, वे इसलिए नहीं बच पाते क्योंकि आसपास कोई CPR नहीं देता है. मोहित को मेदांता-मूलचंद हार्ट सेंटर ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने पर भी उनकी दिल की धड़कन नहीं चल रही थी. आपातकालीन में उन्हें एडवांस्ड CPR और इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ा, तब जाकर मॉनिटर पर धड़कन आई. डॉक्टर ने जरूरी टेस्ट करने पर उनकी तीन वेनस ब्लॉक थीं, जिनमें से दो पूरी तरह से बंद थीं. 24 घंटे में उन्हें वेंटिलेटर से हटा लिया गया और तीन दिन में वे घर जा सके.

मोहित को पहले से दिल में हल्का दर्द होता था. लेकिन मोहित को इस घटना से पहले कभी नहीं पता चला कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर, बॉर्डरलाइन हाई कोलेस्ट्रॉल और फैटी लिवर की समस्या थी. डॉकटरों का कहना हैं कि 25 साल की उम्र के बाद हर भारतीय को हर साल हार्ट चेकअप कराना चाहिए. खासतौर पर तब अगर परिवार में दिल की बीमारी का पहले से ही किसी को हो. दिल का दौरा झेलने के बाद रिकवरी लंबी होती है. डॉक्टरों रोज 10-15 मिनट टहलने की सलाह देते हैं. इससे 6 हफ्तों में धीरे-धीरे 30-40 मिनट तक बढ़ाया जाता है.

मोहित की पत्नी रूबी ने बताया कि मोहित बहुत अनुशासित थे. घर का खाना खाते थे, शराब-सिगरेट से दूर रहते थे, और हर दिन एक्सरसाइज करते थे. लगता था कि मोहित को हार्ट की कोई दिक्कत नहीं हो सकती. लेकिन सिर्फ बाहरी फिटनेस से दिल की सेहत तय नहीं होती है. हल्का सीने, हाथ में दर्द, सांस फूलना या जल्दी थकान ये सब बताना चाह रहें हैं कि इसे नजर अंदाज नहीं करना चाहिए.

प्रस्तुति: इशिका शर्मा



